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В Федеральном резерве США раскритиковали криптовалюту

В Федеральном резерве США раскритиковали криптовалюту

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что криптовалюта помогает финансировать незаконную деятельность, и этот цифровой актив тесно связан с мошенничеством.

«Пять или шесть лет назад я был более оптимистичен в отношении криптовалюты и Bitcoin. Но то, что я видел до сих пор — это 95% мошенничества, хайп, шумиха и путаница», — заявил Кашкари.

Во время выступления на ежегодном саммите Тихоокеанского Северо-Западного экономического региона в Монтане он также утверждал, что доллар остается сильным из-за ограничения на его создание и использование.

По его словам, никто не может чеканить собственную валюту США, в отличие от криптовалюты.

«Были созданы тысячи таких мусорных монет — некоторые из них представляют собой полную мошенническую схему», — сказал президент Федерального резервного банка.

Кашкари считает, что у Bitcoin нет других вариантов использования, кроме как финансирование незаконной деятельности, учитывая наркобизнес и проституцию.

В начале 2021-го глава Европейского центрального банка Кристин Лагард также призвала к глобальному регулированию Bitcoin, заявив, что многосторонние действия необходимы для остановки отмывания денег и «легкомысленного бизнеса» в виде криптовалюты.

По материалам НВ
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