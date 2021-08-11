В Федеральном резерве США раскритиковали криптовалюту

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что криптовалюта помогает финансировать незаконную деятельность, и этот цифровой актив тесно связан с мошенничеством.
«Пять или шесть лет назад я был более оптимистичен в отношении криптовалюты и Bitcoin. Но то, что я видел до сих пор — это 95% мошенничества, хайп, шумиха и путаница», — заявил Кашкари.
Во время выступления на ежегодном саммите Тихоокеанского Северо-Западного экономического региона в Монтане он также утверждал, что доллар остается сильным из-за ограничения на его создание и использование.
По его словам, никто не может чеканить собственную валюту США, в отличие от криптовалюты.
«Были созданы тысячи таких мусорных монет — некоторые из них представляют собой полную мошенническую схему», — сказал президент Федерального резервного банка.
Кашкари считает, что у Bitcoin нет других вариантов использования, кроме как финансирование незаконной деятельности, учитывая наркобизнес и проституцию.
В начале 2021-го глава Европейского центрального банка Кристин Лагард также призвала к глобальному регулированию Bitcoin, заявив, что многосторонние действия необходимы для остановки отмывания денег и «легкомысленного бизнеса» в виде криптовалюты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина построит большой флот до 2035 года - Зеленский10 ч. назад - 914 16
Экономический разрыв между Украиной и странами Европы увеличился - исследованиеВчера, 21:00 - 1676 12
На столичных дорогах появился «фантом»: проверяют скорость машинВчера, 13:02 - 3422 10
Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн8 ч. назад - 148 4
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobank10 ч. назад - 3148 3
Какие профессии являются наиболее востребованными в Украине (исследование)11 ч. назад - 4316 1
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobank10 ч. назад - 3148 3
Как заблаговременно позаботиться о безопасности своих средств в банкеВчера, 20:00 - 2755 1
Сентябрь будет сложным, но осенью гривна укрепится: инвестиционный аналитик назвал причины7 ч. назад - 1776
Экономический разрыв между Украиной и странами Европы увеличился - исследованиеВчера, 21:00 - 1676 12
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательПозавчера, 17:10 - 234
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 804 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2329 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1000 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 889