0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

От США до Израиля: кто покупал украинские стартапы за годы независимости

От США до Израиля: кто покупал украинские стартапы за годы независимости

Украинская ІТ-сфера за годы независимости стала одним из бюджетообразующих секторов экономики нашей страны.

В 2020-м рынок продолжил свой рост и достиг отметки в 20%, экспортировав при этом ІТ-услуг на рекордную за все времена сумму — более $5 млрд. Большое значение для развития украинской техносферы имеют, в частности, удачно проведенные раунды инвестиций, инновационные идеи и покупка стартапов иностранными компаниями.

Об этом сообщили в финансово-правовой компании Finevolution.

Увеличение количества таких сделок на рынке демонстрирует рост качества и эффективности финансово-юридических услуг Украины в целом. Ярким подтверждением этого факта являются сделки о покупке украинских стартапов за последние 10 лет.

  • самых громких сделок M&A (слияния и поглощения) в ІТ-секторе Украины:*
    • Viewdel — $30-45 млн. 2012 год. Впервые в истории украинский стартап Viewdle (специализировался на разработке технологий распознавания людей и объектов) приобрела компания Google. По оценкам аналитиков, сумма сделки колебалась от $30 до $45 млн.
    • Jeapie. 2015 год. Канадская IT-компания Mobify приобрела украинский стартап Jeapie (сервис разработки и доставки push-сообщений). Сумму сделки не разглашали, но заявили, что это — многомиллионная покупка. В октябре 2020-го Mobify вместе с Jeapie стали частью американской компании для автоматизации бизнеса Salesforce.
    • Looksery — $150 млн. 2015 год. Приложение одесских разработчиков для смартфонов в сфере дополненной реальности Looksery в октябре 2015-го приобрела компания-разработчик мессенджера Snapchat.
    • Maxymiser. 2015 год. Американская корпорация-производитель ПО Oracle приобрела Maxymiser. Украинский стартап разрабатывал облачные технологии для оптимизации бизнес-процессов на сайте, которые давали возможность тестировать и настраивать все, что видит пользователь на сайте или в приложении. Сумму покупки не озвучивали. Однако в 2012-м капитализация Maxymiser составляла $14 млн.
    • Al Factory – $166 млн. 2019 год. Компания Snap Inc купила еще один украинский стартап AI Factory, разработчики которого работали над функцией Cameos (когда фото пользователя превращается в видео).
    • Murka Games. 2019 год. Инвестиционная группа компаний из США Blackstone Group, в портфеле которой сеть отелей Hilton, медкомпании Biomet аналитической компании Nielsen и 20% бренда Versace, приобрела украинского разработчика компьютерных игр Murka Games. В 2021-го стартап попал в 30 мобильных издателей в EMEA-регионе по размеру доходов.
    • StepShot. 2019 год. Одна из компаний-лидеров в разработке ИИ UiPath купила украинский стартап из Львова StepShot. Главной задачей сервиса были автоматизация и документирование рабочих процессов. Перед покупкой стартап зарабатывал более $500 тыс. в год.
    • Septa Communications – $3,75 млн. 2019 год. Израильская компания Perion Network, которая специализируется на рекламных решениях для издателей и брендов, добавила в свой портфель стартап Septa Communications. Главным продуктом стартапа стал Captain Growth – решение для ИИ, способное анализировать рекламу и другие маркетинговые активности клиентов.
    • Archer Software – около $ 8 млн. 2020 год. Американская Cprime, часть французской Alten Group, приобрела украинскую аутсорс-компанию Archer Software. И работала над разработками инновационных решений и цифровизацией процессов в различных сферах: от автомобилестроения до медицины. Сумму сделки не разглашали, но потенциально она могла быть от $5 до $8 млн.
    • AXDRAFT. 2020 год. Международная legaltech-компания стала владелицей юридического стартапа из Украины AXDRAFT. Украинцы создали платформу, которая оцифровала весь спектр создания, редактирования и подписания юридических бумаг.
    • IdeaSoft — $1,5-3 млн. 2021 год. Шведская Sigma Software купила харьковскую компанию IdeaSoft. Украинские разработчики специализировались на создании интегрированных программных решений. По разным данным аналитиков, сумма сделки могла колебаться от $1,5 до $3 млн.
    • Attendify. 2021 год. Британская платформа виртуальных событий Hopin для расширения своего спектра услуг приобрела украинский стартап Attendify. Это мобильная платформа, дающая возможность организаторам ивентов создавать события, продавать билеты в мобильном приложении и управлять данными.
    • Octobus. 2021 год. Французская BlaBlaCar купила украинский стартап Octobus. Это облачная платформа для организации автобусных перевозок, управления маршрутами, средствами и автоматизацией всего процесса.
    По материалам Finance.UA
    • i

      Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

    Также по этой теме: Фондовый рынок
    Смотри также
    Весь рынок:Фондовый рынок
    Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
    Опросы
    Топ новости
    		Обсуждают

    Читают

    В Контексте Finance.ua
      Рассчитывайте на
      DMCA.com Protection Status
      Cloudflare
      Trustpilot
      Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
      Payment systems
      О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
      © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
      ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
      Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.