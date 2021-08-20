От США до Израиля: кто покупал украинские стартапы за годы независимости

Украинская ІТ-сфера за годы независимости стала одним из бюджетообразующих секторов экономики нашей страны.

В 2020-м рынок продолжил свой рост и достиг отметки в 20%, экспортировав при этом ІТ-услуг на рекордную за все времена сумму — более $5 млрд. Большое значение для развития украинской техносферы имеют, в частности, удачно проведенные раунды инвестиций, инновационные идеи и покупка стартапов иностранными компаниями.

Об этом сообщили в финансово-правовой компании Finevolution.

Увеличение количества таких сделок на рынке демонстрирует рост качества и эффективности финансово-юридических услуг Украины в целом. Ярким подтверждением этого факта являются сделки о покупке украинских стартапов за последние 10 лет.