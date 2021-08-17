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Государственный Пенсионный фонд Норвегии за полгода заработал рекордные 113 млрд долларов

Государственный Пенсионный фонд Норвегии за полгода заработал рекордные 113 млрд долларов

За первое полугодие этого года прибыль государственного Пенсионного фонда Норвегии составила 990 млрд норвежских крон, что эквивалентно около 113,5 млрд долларов. Рентабельность инвестиций фонда составила 13,7%.

По их данным, по состоянию на 30 июня стоимость активов фонда составляла 11,6 трлн крон или более 1,3 трлн долларов. Около 72,4% средств фонда было инвестировано в акции, 25,1% — в облигации, 2,4% — в недвижимость, а 0,1% — в активы компаний из индустрии возобновляемых источников энергии.

Там отметили укрепление шведской кроны в течение первого полугодия против ряда основных валют. Валютные движения способствовали уменьшению стоимости фонда на 79 млрд крон. В первом полугодии из фонда было выведено 147 млрд крон.

Стоит отметить, что это является рекордным показателем, особенно сравнивая с прошлогодней отрицательной рентабельностью. За соответствующий период в прошлом году Фонд получил лишь убытки, а по результатам всего года всего на 7,4% меньше, чем за половину 2021 года.

По материалам Украинский капитал
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