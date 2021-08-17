Человечество откажется от смартфонов через десять лет

Директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд предсказал человечеству отказ от смартфонов через десять лет.

По его словам, это устройство станет рудиментом, а на смену ему придут более продвинутые технологии.

Специалист отметил, что сейчас мобильное устройство нужно только для аутентификации пользователя и передачи информации. Он уточнил, что определить личность можно иначе, например, по лицу или отпечаткам пальцев и голоса, а информацию можно будет проецировать на стену или зеркало с помощью IoT-датчика (IoT – Internet of Things, «интернет вещей»).

«Поэтому телефон – это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки “Как мне дойти домой?” А стенка ей покажет маршрут со стрелочкой», – дал футуристический прогноз Хелд.

Он сделал вывод, что смартфон, как и вживляемый чип – это устаревшая технология, поэтому через десять лет она изживет себя.