Человечество откажется от смартфонов через десять лет

Директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд предсказал человечеству отказ от смартфонов через десять лет.
По его словам, это устройство станет рудиментом, а на смену ему придут более продвинутые технологии.
Специалист отметил, что сейчас мобильное устройство нужно только для аутентификации пользователя и передачи информации. Он уточнил, что определить личность можно иначе, например, по лицу или отпечаткам пальцев и голоса, а информацию можно будет проецировать на стену или зеркало с помощью IoT-датчика (IoT – Internet of Things, «интернет вещей»).
«Поэтому телефон – это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки “Как мне дойти домой?” А стенка ей покажет маршрут со стрелочкой», – дал футуристический прогноз Хелд.
Он сделал вывод, что смартфон, как и вживляемый чип – это устаревшая технология, поэтому через десять лет она изживет себя.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Денег на всех не хватает: 60% украинцев останутся без пенсийВчера, 08:21 - 2399 15
Начать строительство Большой окружной вокруг Киева обещают через несколько месяцевПозавчера, 08:30 - 721 3
Суд и арест банковских счетов. Что нужно знать о штрафах за неоплату коммунальных услугВчера, 17:10 - 934 2
Паспорт-книжечка никогда не появится в "Дії": в Минцифре назвали причинуВчера, 12:34 - 1278 2
В ГНС ответили, должен ли ФЛП включать в доход полученный кредитВчера, 16:24 - 749 1
Денег на всех не хватает: 60% украинцев останутся без пенсийВчера, 08:21 - 2399 15
Студентам-контрактникам напомнили о праве на компенсацию до 18% стоимости обученияВчера, 09:41 - 1905
Паспорт-книжечка никогда не появится в "Дії": в Минцифре назвали причинуВчера, 12:34 - 1278 2
Суд и арест банковских счетов. Что нужно знать о штрафах за неоплату коммунальных услугВчера, 17:10 - 934 2
Цены на жилье на самом дорогом рынке мира установили новый рекордВчера, 13:37 - 841
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)Позавчера, 10:10 - 415
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 363
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1006 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2547 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1071 5