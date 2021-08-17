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Человечество откажется от смартфонов через десять лет

Человечество откажется от смартфонов через десять лет

Директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд предсказал человечеству отказ от смартфонов через десять лет.

По его словам, это устройство станет рудиментом, а на смену ему придут более продвинутые технологии.

Специалист отметил, что сейчас мобильное устройство нужно только для аутентификации пользователя и передачи информации. Он уточнил, что определить личность можно иначе, например, по лицу или отпечаткам пальцев и голоса, а информацию можно будет проецировать на стену или зеркало с помощью IoT-датчика (IoT – Internet of Things, «интернет вещей»).

«Поэтому телефон – это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки “Как мне дойти домой?” А стенка ей покажет маршрут со стрелочкой», – дал футуристический прогноз Хелд.

Он сделал вывод, что смартфон, как и вживляемый чип – это устаревшая технология, поэтому через десять лет она изживет себя.

По материалам Portaltele
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