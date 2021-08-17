Xiaomi выпустила вертикальную беспроводную зарядку на 100 Вт с вентилятором (фото)

Компания Xiaomi выпустила вертикальную беспроводную зарядную станцию мощностью 100 Вт с активной системой охлаждения.
Ранее публике стали доступны похожие модели мощностью 30 и 55 Вт. Новая зарядка доступна для заказа в официальном онлайн-магазине Xiaomi Mall в Китае по цене 92 доллара. Открытые продажи начнутся 16 августа 2021 года.
Такая зарядная станция сможет зарядить новейший Xiaomi Mi Mix 4 (4500 мА·ч) до 100% менее чем за полчаса. Она поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi и совместима с многими смартфонами, не только марки Xiaomi, и другими гаджетами.
Смартфон можно устанавливать для зарядки как вертикально, так и горизонтально. Встроенный вентилятор подстраивает скорость вращения в зависимости от условий работы. Например, ночью скорость будет минимальной для снижения шума.
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