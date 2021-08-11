В Украине начнет работать новая система для проверки получателей субсидий

В Украине уже осенью 2021 года может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства — облегчит проверки субсидиантов.
Об этом рассказала министр цифровой трансформации Марина Лазебная, передает Сегодня.
«Верификацию нужно проводить, потому что она показывает имущественное положение людей. Поэтому мы хотим создать единую информационную систему, единый социальный реестр, где будет видно все обо всех (получателях) — кто этот человек, какие у него доходы, какая была зарплата, какой стаж, где работала», — сказала Лазебная.
По ее словам, новую систему Минсоцполитики разрабатывает совместно с Министерством цифровой трансформации.
«Это цифровизация социальной сферы. Для человека — это доступ ко всем услугам в любом уголке страны. А для государства — возможность видеть всех получателей всех видов государственной помощи, правильно формировать бюджет и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», — отметила министр.
Система начнет работать уже осенью 2021 года. Сначала она будет действовать для получателей шести видов социальной помощи (Лазебная не уточнила, каких именно). Всего же в Украине — 120 видов социальной помощи. По оптимистическому сценарию, в «промышленную эксплуатацию» система будет введена в 2022 году, добавила министр.
В телеграм-канале Finance_ukr вы найдете ответы на самые популярные вопросы о субсидиях. Подписывайтесь, чтобы знать о соцпомощи больше!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится государственный авиаперевозчикВчера, 10:00 - 2168 10
Экономический разрыв между Украиной и странами Европы увеличился - исследованиеВчера, 21:00 - 1214 9
Украина построит большой флот до 2035 года - Зеленский2 ч. назад - 308 8
На столичных дорогах появился «фантом»: проверяют скорость машинВчера, 13:02 - 2927 5
«Укрзализныця» направит средства от повышения тарифов на ремонт инфраструктуры5 ч. назад - 95 2
На столичных дорогах появился «фантом»: проверяют скорость машинВчера, 13:02 - 2927 5
Ощадбанк прокомментировал ситуацию с получением разрешения на ведение азартных игрВчера, 15:43 - 2141
Сколько стоит арендовать вторичку в Киеве (таблица)Вчера, 14:04 - 1888
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobank3 ч. назад - 1658
Как заблаговременно позаботиться о безопасности своих средств в банкеВчера, 20:00 - 1530 1
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательПозавчера, 17:10 - 196
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 727 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2275 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 982 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 870