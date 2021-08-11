В Украине начнет работать новая система для проверки получателей субсидий

В Украине уже осенью 2021 года может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства — облегчит проверки субсидиантов.

Об этом рассказала министр цифровой трансформации Марина Лазебная, передает Сегодня.

«Верификацию нужно проводить, потому что она показывает имущественное положение людей. Поэтому мы хотим создать единую информационную систему, единый социальный реестр, где будет видно все обо всех (получателях) — кто этот человек, какие у него доходы, какая была зарплата, какой стаж, где работала», — сказала Лазебная.

По ее словам, новую систему Минсоцполитики разрабатывает совместно с Министерством цифровой трансформации.

«Это цифровизация социальной сферы. Для человека — это доступ ко всем услугам в любом уголке страны. А для государства — возможность видеть всех получателей всех видов государственной помощи, правильно формировать бюджет и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», — отметила министр.

Система начнет работать уже осенью 2021 года. Сначала она будет действовать для получателей шести видов социальной помощи (Лазебная не уточнила, каких именно). Всего же в Украине — 120 видов социальной помощи. По оптимистическому сценарию, в «промышленную эксплуатацию» система будет введена в 2022 году, добавила министр.

Справка Finance.ua:

украинская электронная валюта — е-гривна, которую создает Нацбанк, — может использоваться для обеспечения целевых социальных выплат. Например, в такой валюте могут начать выплаты субсидий, и потратить эти деньги можно будет исключительно на оплату коммунальных платежей. Отслеживать операции можно с помощью блокчейна;

ранее Правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», которая обеспечивает применение увеличенных социальных норм для расчета субсидии на коммунальные услуги жителям тех регионов, которые окажутся в «красной зоне» карантина;

«противопоказанием» к назначению субсидии теперь не будет покупка квартиры, если она совершена в течение шести месяцев после продажи другой квартиры, которая была единственным жильем. В целом же право на субсидию теряют те, кто купил квартиру, земельный участок, автомобиль или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и больше. Речь идет об одной покупке в течение года.

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