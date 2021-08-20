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Названы страны с лучшими программами получения гражданства в обмен на инвестиции

Названы страны с лучшими программами получения гражданства в обмен на инвестиции

Сент-Китс и Невис и Доминика возглавили рейтинг стран с лучшими программами получения гражданства в обмен на инвестиции. Рейтинг «Путеводитель по мировому гражданству: рейтинг CBI Index-2021» ежегодно выпускает журнал Professional Wealth Management (PWM) от группы изданий Financial Times.

Об этом пишет Forbes.

В этом году две страны разделили первое место, хотя в предыдущие годы Доминика была единоличным лидером, а Сент-Китс и Невис занимал только вторую строчку.

Программа «золотых паспортов» в Доминике была основана в 1993 году, а программа ее главного конкурента действует с 1984 года. Высокие позиции в рейтинге занимают страны Карибского бассейна: за лидерами следуют Гренада, Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда.

В целом в рейтинг вошли 14 стран, кроме перечисленных, в него попали Австрия, Болгария, Камбоджа, Иордания, Мальта, Черногория и Турция.

В этом году из рейтинга выбыл Кипр, который был вынужден закрыть программу «золотых паспортов» из-за претензий Евросоюза и расследования о злоупотреблениях.

Минимальный инвестиционный взнос для получения гражданства требуют Сент-Люсия и Доминика – $100 000, следующими наиболее доступными вариантами по этому критерию являются Антигуа и Барбуда и Вануату – $130 000. Чтобы получить гражданство Гренады или Сент-Китс и Невис, потребуется $150 000 .

Новичок рейтинга – Египет, готовый предоставить гражданство за пожертвования Центробанку в размере $250 000.

Программы получения гражданства через инвестиции оценивались по девяти критериям, которые считаются приоритетными для заинтересованных инвесторов:

  • свобода передвижения;
  • уровень жизни;
  • минимальные инвестиционные затраты;
  • обязательный въезд или проживание на территории страны;
  • сроки получения гражданства;
  • простота обработки заявления;
  • проверка на благонадежность;
  • опции для семьи;
  • гарантия гражданства.
По материалам Mind
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