Названы страны с лучшими программами получения гражданства в обмен на инвестиции

Сент-Китс и Невис и Доминика возглавили рейтинг стран с лучшими программами получения гражданства в обмен на инвестиции. Рейтинг «Путеводитель по мировому гражданству: рейтинг CBI Index-2021» ежегодно выпускает журнал Professional Wealth Management (PWM) от группы изданий Financial Times.
Об этом пишет Forbes.
В этом году две страны разделили первое место, хотя в предыдущие годы Доминика была единоличным лидером, а Сент-Китс и Невис занимал только вторую строчку.
Программа «золотых паспортов» в Доминике была основана в 1993 году, а программа ее главного конкурента действует с 1984 года. Высокие позиции в рейтинге занимают страны Карибского бассейна: за лидерами следуют Гренада, Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда.
В целом в рейтинг вошли 14 стран, кроме перечисленных, в него попали Австрия, Болгария, Камбоджа, Иордания, Мальта, Черногория и Турция.
В этом году из рейтинга выбыл Кипр, который был вынужден закрыть программу «золотых паспортов» из-за претензий Евросоюза и расследования о злоупотреблениях.
Минимальный инвестиционный взнос для получения гражданства требуют Сент-Люсия и Доминика – $100 000, следующими наиболее доступными вариантами по этому критерию являются Антигуа и Барбуда и Вануату – $130 000. Чтобы получить гражданство Гренады или Сент-Китс и Невис, потребуется $150 000 .
Новичок рейтинга – Египет, готовый предоставить гражданство за пожертвования Центробанку в размере $250 000.
Программы получения гражданства через инвестиции оценивались по девяти критериям, которые считаются приоритетными для заинтересованных инвесторов:
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