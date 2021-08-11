МВФ приостановил помощь Афганистану

Международный валютный фонд (МВФ) прекратил оказание помощи Афганистану, контроль над которым захватил «Талибан», из-за проблем признания его власти в республике.

Об этом говорится в заявлении директора департамента коммуникаций Фонда Джерри Райса в Twitter.

«Как и всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, в результате чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования или другим ресурсам МВФ», — написал Райс.

18 августа газета The New York Times писала со ссылкой на представителя американского Минфина, что администрация президента США Джо Байдена пытается заблокировать «Талибану» доступ к 400 млн долларов. МВФ должен был перечислить их Афганистану на следующей неделе. Источник издания сообщил, что фонд следит за реакцией участников, чтобы определить их отношение к талибам.

В начале августа МВФ одобрил выделение рекордных 650 млрд на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса. Решение о распределении специальных прав заимствования должно вступить в силу 23 августа, средства будут переведены странам — членам фонда пропорционально квотам. Доля Афганистана составила около 460 млн долларов, из них страна получила 52 млн долларов, передает NYT.