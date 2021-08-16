Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

Американская Western Union с 16 августа временно прекратила денежные переводы в Афганистан, поскольку страна сейчас находится под контролем талибов.
«Мы понимаем, что наши услуги позволяют нашим клиентам поддерживать своих близких. Мы продолжим пристально следить за этим быстрым развитием событий и информировать наших клиентов об изменениях», – говорится в заявлении Western Union на сайте MarketWatch.
Больше всего приостановление ощутят на себе жители Кабула и других крупных городов, отметил профессор Школы менеджмента Карлсона Миннесотского университета Пол Ваалер, который изучает влияние денежных переводов на жизни людей в развивающих странах.
В сельских районах население в основном пользуется традиционной для стран Центральной и Средней Азии системой перевода денег – хавала. Эта система является неформальным денежным трансфером через услуги брокеров методом взаимозачета или во время личных встреч.
По данным Всемирного банка, в прошлом году денежные переводы из-за рубежа составляли 4% от ВВП Афганистана или $788,9 млн. Тогда ВВП Афганистана был на уровне $19,8 млрд.
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