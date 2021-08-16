Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

Американская Western Union с 16 августа временно прекратила денежные переводы в Афганистан, поскольку страна сейчас находится под контролем талибов.

«Мы понимаем, что наши услуги позволяют нашим клиентам поддерживать своих близких. Мы продолжим пристально следить за этим быстрым развитием событий и информировать наших клиентов об изменениях», – говорится в заявлении Western Union на сайте MarketWatch.

Больше всего приостановление ощутят на себе жители Кабула и других крупных городов, отметил профессор Школы менеджмента Карлсона Миннесотского университета Пол Ваалер, который изучает влияние денежных переводов на жизни людей в развивающих странах.

В сельских районах население в основном пользуется традиционной для стран Центральной и Средней Азии системой перевода денег – хавала. Эта система является неформальным денежным трансфером через услуги брокеров методом взаимозачета или во время личных встреч.

По данным Всемирного банка, в прошлом году денежные переводы из-за рубежа составляли 4% от ВВП Афганистана или $788,9 млн. Тогда ВВП Афганистана был на уровне $19,8 млрд.

Справка Finance.ua:

17 августа курс национальной валюты Афганистана упал на 4,6% – до рекордно низкого уровня 86,0625 афгани за доллар после того, как 15 августа боевики «Талибана» захватили столицу страны Кабул и объявили о полном контроле над Афганистаном;