0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

Американская Western Union с 16 августа временно прекратила денежные переводы в Афганистан, поскольку страна сейчас находится под контролем талибов.

«Мы понимаем, что наши услуги позволяют нашим клиентам поддерживать своих близких. Мы продолжим пристально следить за этим быстрым развитием событий и информировать наших клиентов об изменениях», – говорится в заявлении Western Union на сайте MarketWatch.

Больше всего приостановление ощутят на себе жители Кабула и других крупных городов, отметил профессор Школы менеджмента Карлсона Миннесотского университета Пол Ваалер, который изучает влияние денежных переводов на жизни людей в развивающих странах.

В сельских районах население в основном пользуется традиционной для стран Центральной и Средней Азии системой перевода денег – хавала. Эта система является неформальным денежным трансфером через услуги брокеров методом взаимозачета или во время личных встреч.

По данным Всемирного банка, в прошлом году денежные переводы из-за рубежа составляли 4% от ВВП Афганистана или $788,9 млн. Тогда ВВП Афганистана был на уровне $19,8 млрд.

Справка Finance.ua:

  • 17 августа курс национальной валюты Афганистана упал на 4,6% – до рекордно низкого уровня 86,0625 афгани за доллар после того, как 15 августа боевики «Талибана» захватили столицу страны Кабул и объявили о полном контроле над Афганистаном;
  • США заморозили миллиарды долларовых резервов правительства Афганистана, которые хранятся на счетах американских банков.
По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.