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Умный шлем предупреждает велосипедиста, если сзади едет автомобиль

Умный шлем предупреждает велосипедиста, если сзади едет автомобиль

Новый умный шлем Classon, который распознает автомобили и жесты водителя-велосипедиста, теперь доступен для бета-тестеров и поступил в продажу.

Об этом сообщает New Atlas.

Сейчас на рынке уже есть несколько шлемов, которые оснащены указателями поворота. Однако велосипедистам по-прежнему приходится использовать и традиционные сигналы руками. Чтобы решить проблему, разработчиков компании Beyond создали шлем Classon.


Фото: New Atlas

Его светодиодные индикаторы срабатывают от жестов рук велосипедиста. Когда пользователь подает традиционный сигнал рукой при повороте налево или направо, датчики жестов в шлеме определяют это движение и соответствующим образом включают указатели поворота шлема.

Также умный шлем предупреждает пользователя о приближающихся сзади автомобилях. Он оснащен фарами и янтарными светодиодными указателями поворота с каждой стороны — спереди и сзади. Также Classon поставляется с передней и задней видеокамерами. Вся электроника подключена к двум встроенным микропроцессорам с частотой 1,2 ГГц и питается от литиевой батареи емкостью 2800 мАч. Она обеспечивает до четырех часов работы на одной часовой зарядке.

Стоимость шлема составляет $199, первое время он будет продаваться в ограниченном тираже для бета-тестирования.

По материалам internetua.com
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