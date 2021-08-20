Умный шлем предупреждает велосипедиста, если сзади едет автомобиль

Новый умный шлем Classon, который распознает автомобили и жесты водителя-велосипедиста, теперь доступен для бета-тестеров и поступил в продажу.
Об этом сообщает New Atlas.
Сейчас на рынке уже есть несколько шлемов, которые оснащены указателями поворота. Однако велосипедистам по-прежнему приходится использовать и традиционные сигналы руками. Чтобы решить проблему, разработчиков компании Beyond создали шлем Classon.
Фото: New Atlas
Его светодиодные индикаторы срабатывают от жестов рук велосипедиста. Когда пользователь подает традиционный сигнал рукой при повороте налево или направо, датчики жестов в шлеме определяют это движение и соответствующим образом включают указатели поворота шлема.
Также умный шлем предупреждает пользователя о приближающихся сзади автомобилях. Он оснащен фарами и янтарными светодиодными указателями поворота с каждой стороны — спереди и сзади. Также Classon поставляется с передней и задней видеокамерами. Вся электроника подключена к двум встроенным микропроцессорам с частотой 1,2 ГГц и питается от литиевой батареи емкостью 2800 мАч. Она обеспечивает до четырех часов работы на одной часовой зарядке.
Стоимость шлема составляет $199, первое время он будет продаваться в ограниченном тираже для бета-тестирования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Человечество откажется от смартфонов через десять летВчера, 05:29 - 4850 8
44,4% готовы пожертвовать заработком, чтобы продолжить работать удаленноВчера, 10:05 - 588 6
Инспекторы могут требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько летВчера, 16:15 - 1708 3
Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставкиВчера, 07:26 - 1345 3
Украина рассчитывает на меры ЕС для противодействия запуска "Северного потока-2", - ШмыгальВчера, 19:36 - 83 1
Человечество откажется от смартфонов через десять летВчера, 05:29 - 4850 8
Инспекторы могут требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько летВчера, 16:15 - 1708 3
Какую пенсию будет получать Ангела Меркель после отставкиВчера, 07:26 - 1345 3
Королевские инвестиции: куда вкладывает деньги саудовский принцВчера, 11:28 - 792
Аналитик Bloomberg предположил имя настоящего разработчика BitcoinВчера, 06:09 - 687
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 470
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 389
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1085 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2610 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1091 5