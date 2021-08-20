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В США заработала крупнейшая сеть микроавтобусов-беспилотников на электрической тяге

В США заработала крупнейшая сеть микроавтобусов-беспилотников на электрической тяге

Стало известно, что крупнейший в США парк шаттлов-беспилотников на электрической тяге ввели в эксплуатацию на прошлой неделе в Голдене, штат Колорадо.

Девять компактных шаттлов Mines Rover французской компании EasyMile будут использоваться для перевозки студентов и сотрудников колорадской горной школы, а также представителей общественности из ключевых мест города в различные точки кампуса учебного заведения.

Что касается миниатюрных Mines Rover, то они представляют собой компактные шестиместные микроавтобусы с нулевым уровнем выбросов вредных веществ.

В конструкции транспортного средства размещены современные датчики, камеры и лидар, на основе которых построена система автономного управления.

Согласно имеющимся данным, шаттлы будут курсировать по трем маршрутам в Голдене, а в ближайшее время аналогичные транспортные системы планируется запустить в Гринвуд-Виллидж и Колорадо-Спрингс.

Хотя запуск Mines Rover в США является крупнейшим для французской компании, ранее беспилотные шаттлы EasyMile появились на улицах некоторых европейских городов. Согласно имеющимся данным, до этого крупнейшая сеть автономных шаттлов, в которую вошли пять беспилотников, была развернута в Германии.

По материалам Build Portal
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