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Какие профессии являются наиболее востребованными в Украине (исследование)

Какие профессии являются наиболее востребованными в Украине (исследование)

В последние годы перечень наиболее желанных для украинских абитуриентов специальностей остается устойчивым: большинство вчерашних школьников мечтают стать “белыми воротничками” – юристами, экономистами, менеджерами, журналистами.

Об этом говорится в исследовании Research & Branding Group.

Окончательные реалии несколько отличаются: по результатам вступительной кампании 2021 года среди зачисленных на бюджетную форму обучения лидируют следующие специальности: среднее образование, медицина, компьютерные науки, филология и инженерия программного обеспечения.

ТОП востребованных специалистов. Лидерами общественной востребованности профессий в Украине, как показывают результаты июльского социологического опроса, являются:

  • медицинские профессии (43%);
  • информатика, связь, ІТ-сфера (36%);
  • военные (27%);
  • юридические работы (18%);
  • технические рабочие (17%);
  • сервис и обслуживание; экономические и технические инженерные профессии (по 15%).

Третью по востребованности группу профессий составляют специальности сферы общественного питания (10%), педагогические (9%), транспортные (7%), научные и коммунальные (по 6%). Наконец, наименее востребованными украинским обществом являются профессии спортивные (4%), творческие (2%) и связанные с издательской деятельностью и книгопечатанием (1%).

Как отмечают эксперты, общественный запрос на некоторые профессии имеет определенные социально-демографические особенности:

  • медицинские профессии – сравнительно более востребованы у женщин, молодежи и жителей южного региона;
  • информатика, связь, ІТ-сфера – сравнительно более востребованы у молодежи и поколения «тридцатилетних», жителей областных центров и центрального региона;
  • военные – более нужны Украине по мнению мужчин, жителей областных центров и южного региона;
  • юридические – несколько более нужны Украине по мнению сельских жителей;
  • технические рабочие – более востребованы жителями Южного региона, мужчинами и “пятидесятилетними” украинцами;
  • технические инженерные – более актуальны для жителей областных центров и Южного региона;
  • сфера общественного питания – важнее для жителей Юга Украины;
  • педагогические специальности – важнее для жителей Западной Украины.

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По материалам Finance.UA
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