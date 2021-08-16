Какие профессии являются наиболее востребованными в Украине (исследование)

В последние годы перечень наиболее желанных для украинских абитуриентов специальностей остается устойчивым: большинство вчерашних школьников мечтают стать “белыми воротничками” – юристами, экономистами, менеджерами, журналистами.
Об этом говорится в исследовании Research & Branding Group.
Окончательные реалии несколько отличаются: по результатам вступительной кампании 2021 года среди зачисленных на бюджетную форму обучения лидируют следующие специальности: среднее образование, медицина, компьютерные науки, филология и инженерия программного обеспечения.
ТОП востребованных специалистов. Лидерами общественной востребованности профессий в Украине, как показывают результаты июльского социологического опроса, являются:
Третью по востребованности группу профессий составляют специальности сферы общественного питания (10%), педагогические (9%), транспортные (7%), научные и коммунальные (по 6%). Наконец, наименее востребованными украинским обществом являются профессии спортивные (4%), творческие (2%) и связанные с издательской деятельностью и книгопечатанием (1%).
Как отмечают эксперты, общественный запрос на некоторые профессии имеет определенные социально-демографические особенности:
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