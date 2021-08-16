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SoftBank продал акции своего портфеля примерно на $14 млрд

SoftBank продал акции своего портфеля примерно на $14 млрд

Японский конгломерат SoftBank Group Corp. за квартал с апреля по июль продал акций своего инвестиционного портфеля, котирующихся на бирже, примерно на $14 млрд.

Как пишет Bloomberg, это почти вдвое больше, чем в предыдущий период.

Согласно данным, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, SoftBank удалось привлечь более $6 млрд за счет ликвидации своих акций в таких компаниях, как Facebook, Microsoft, Alphabet, Salesforce.com и Netflix и еще $4 млрд в виде частичной продажи пакетов акций Uber Technologies и DoorDash.

Основатель SoftBank Масайоши Сон заявил о новом интересе к продаже акций для финансирования сделок в инвестиционном подразделении Vision Fund. Только за последний квартал компания инвестировала $15 млрд долларов в частные стартапы. Сон также удвоил банк для Vision Fund 2, где SoftBank является единственным инвестором, до $40 млрд с конца марта.

SB Northstar, подразделение, созданное для торговли публичными акциями и деривативами, продало 2,4 млн акций PayPal Holdings, 4,4 млн акций Taiwan Semiconductor Manufacturing и около 367 000 акций Amazon.com. Выручка от продаж составила около $2,37 млрд.

Подразделение, в котором Сон владеет 33% акций, сократило свой портфель и акции в высоколиквидных ценных бумагах до $13,6 млрд в июне с $22 млрд в конце 2020 года.

Кроме того, Vision Fund продал около 5,6 млн акций калифорнийской биотехнологической компании Guardant Health и 23,4 млн акций китайской платформы онлайн-торговли недвижимостью KE Holdings. По оценкам Bloomberg, продажи, вероятно, составили около $3 млрд.

Сам миллиардер заявил инвесторам и аналитикам, что он по-прежнему не хочет продавать акции стартапов, которые уже стали публичными. Но SoftBank необходимо направить свои деньги на финансирование сделок и акций Vision Fund, которые являются стабильными и имеют потенциал роста.

По материалам Mind
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