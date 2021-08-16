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ЦПАУ будут предоставлять более 400 услуг - Правительство утвердило перечень

ЦПАУ будут предоставлять более 400 услуг - Правительство утвердило перечень

Кабинет Министров утвердил перечень административных услуг органов местной власти и органов местного самоуправления, которые являются обязательными для предоставления в ЦПАУ.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании.

Согласно тексту пояснительной записки к распоряжению, в перечне утверждены админуслуги органов местной власти и услуги органов местного самоуправления, которые предоставляются в порядке делегированных полномочий, являются обязательными для оказания через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Целью утверждения такого перечня является: предоставление админуслуг нового качества, улучшение доступности таких услуг для населения и обеспечение дальнейшего развития сферы админуслуг.

Перечень состоит из более 400 услуг в различных сферах и сформирован на основе информации, содержащейся в Реестре административных услуг.

Справка Finance.ua:

  • с начала 2021 года украинцы получили более 10 млн услуг в центрах предоставления административных услуг;
  • сеть ЦПАУ в Украине выросла до 2337 точек доступа к админуслугам.
По материалам Укринформ
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