ЦПАУ будут предоставлять более 400 услуг - Правительство утвердило перечень

Кабинет Министров утвердил перечень административных услуг органов местной власти и органов местного самоуправления, которые являются обязательными для предоставления в ЦПАУ.
Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании.
Согласно тексту пояснительной записки к распоряжению, в перечне утверждены админуслуги органов местной власти и услуги органов местного самоуправления, которые предоставляются в порядке делегированных полномочий, являются обязательными для оказания через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Целью утверждения такого перечня является: предоставление админуслуг нового качества, улучшение доступности таких услуг для населения и обеспечение дальнейшего развития сферы админуслуг.
Перечень состоит из более 400 услуг в различных сферах и сформирован на основе информации, содержащейся в Реестре административных услуг.
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