Шкарлет раскрыл секрет, как учителя могут увеличить свою зарплату на 20%

Украинские учителя могут самостоятельно поднять свою заработную плату на 20%, если пройдут процедуру сертификации.
Как сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью Главкому, увеличить свою зарплату учитель может благодаря утвержденному порядку повышения квалификации педагогических, научно-методических работников.
Читайте также: 4 тыс. долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждать
«Чувствуешь, что твои способности намного выше, чем, например, у коллеги — можешь пройти процедуру сертификации. Например, в 2019 году 705 учителей успешно прошли такую сертификацию — их подавалось около 900. В 2020 году — прошли сертификацию 902 педагога. На 2021 год еще продолжается сертификация, около 1800 человек подалось. Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма», — подчеркнул Сергей Шкарлет.
По словам главы МОН, сегодня средняя зарплата учителей почти в 2,4 раза выше, чем «минималка», и в 2021 заработки вырастут еще на 9%.
«Еще в этом году почти на 9% вырастет зарплата учителей. У нас на сегодня только средняя зарплата педагогов уже почти в 2,4 раза больше, чем уровень минимальной зарплаты. Средняя зарплата в образовании может сравниться со средней зарплатой в экономике», — подчеркнул чиновник.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки9 ч. назад - 1416 15
В Интерпайпе Пинчука заявили, что компанию заставляют уйти с рынка труб СШАВчера, 15:15 - 1458 6
В Киеве полностью прекратили эвакуацию автомобилей: названа причинаВчера, 12:34 - 1629 4
Зеленский запустил процесс отбора на должности судей КСУ по квоте ПрезидентаВчера, 16:30 - 310 3
В Украине появится государственный авиаперевозчик6 ч. назад - 1264 2
В Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладовВчера, 15:06 - 21252 2
В Интерпайпе Пинчука заявили, что компанию заставляют уйти с рынка труб СШАВчера, 15:15 - 1458 6
В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки9 ч. назад - 1416 15
В Украине появится государственный авиаперевозчик6 ч. назад - 1264 2
Украинская экономика находится в состоянии рецессии – BloombergВчера, 21:00 - 1196
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательВчера, 17:10 - 123
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригородПозавчера, 15:10 - 596
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2160 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 957 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 838