Шкарлет раскрыл секрет, как учителя могут увеличить свою зарплату на 20%

Украинские учителя могут самостоятельно поднять свою заработную плату на 20%, если пройдут процедуру сертификации.

Как сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью Главкому, увеличить свою зарплату учитель может благодаря утвержденному порядку повышения квалификации педагогических, научно-методических работников.

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«Чувствуешь, что твои способности намного выше, чем, например, у коллеги — можешь пройти процедуру сертификации. Например, в 2019 году 705 учителей успешно прошли такую сертификацию — их подавалось около 900. В 2020 году — прошли сертификацию 902 педагога. На 2021 год еще продолжается сертификация, около 1800 человек подалось. Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма», — подчеркнул Сергей Шкарлет.

По словам главы МОН, сегодня средняя зарплата учителей почти в 2,4 раза выше, чем «минималка», и в 2021 заработки вырастут еще на 9%.

«Еще в этом году почти на 9% вырастет зарплата учителей. У нас на сегодня только средняя зарплата педагогов уже почти в 2,4 раза больше, чем уровень минимальной зарплаты. Средняя зарплата в образовании может сравниться со средней зарплатой в экономике», — подчеркнул чиновник.

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