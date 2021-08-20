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Украинцам насчитали налоги на квартиры: на уплату без штрафа осталось несколько недель

Украинцам насчитали налоги на квартиры: на уплату без штрафа осталось несколько недель

Украинцы до конца августа 2021-го должны заплатить налог на недвижимость (квартиры и дома), иначе налоговики насчитают крупные штрафы. Платить должны владельцы жилья, площадь которого превышает установленную норму.

Сколько нужно платить. Налог считается только на «лишнюю» площадь. И в понимании Налогового кодекса «лишняя» площадь для квартиры — та, которая превышает 60 квадратов, а для дома — от 120 квадратов. Если есть и дом, и квартира, то «норма» увеличивается до 180 квадратных метров.

Размер налога — 1,5% минималки за прошлый год. На данный момент это 70,8 грн за каждый квадрат. Предположим, что площадь вашей квартиры 90 квадратов. В таком случае нужно заплатить за «лишние» 30 квадратов — 2,1 тыс. грн.

Если квартира поделена на части и собственниками считаются несколько человек, то «норму» будут применять для каждого отдельно. Например, если жилье площадью в 100 квадратов в равных долях принадлежит жене и мужу, платить за него не придется.

Как мне узнать, нужно ли оплачивать налог? По правилам по месту регистрации должна до 1 июля прийти квитанция. В ней указан и размер налога, и реквизиты для оплаты. Но если такая квитанция не пришла, это еще не значит, что налог заплатить не придется.

Если ваша площадь превышает указанную норму, но квитанцию вы так и не получили, в налоговой по месту своей регистрации можно уточнить: нужно ли платить за свое жилье и как получить квитанцию. Также стоит учитывать, что налог за 2020-й платится в 2021-м. Поэтому. если вы только недавно стали владельцем жилья, вполне вероятно, что квитанция придет в 2022-м.

Что будет, если не заплатить? Законом установлен штраф для тех, кто откажется оплатить налог вовремя (то есть в течение 60 дней с момента получения квитанции, или не позднее 1 сентября):

  • если задержать платеж на период до 30 дней — штраф в размере 10% долга;
  • если задержать платеж более чем на 30 дней — штраф в размере 20% долга.

Для тех, кто хочет заплатить, но у кого нет на это денег, предусмотрели рассрочку. Можно обратиться письменно в налоговую по месту своей регистрации, обосновать сложное материальное положение и попросить рассрочить платеж без наложения штрафа.

Кстати, для некоторых украинцев такая рассрочка может оказаться единственным шансом оплатить налог. К примеру, если вы владеете домом от 500 квадратов или квартирой от 300, даже если это большой дом в селе, дополнительно к налогу придется заплатить 25 тыс. грн.

По материалам Обозреватель
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