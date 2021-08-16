Минэнерго увеличило план накопления угля

Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. На складах ТЭС и ТЭЦ к началу отопительного сезона должно быть накоплено 3046,4 тысячи тонн угля.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
«Это более чем вдвое превышает показатель предыдущего графика, которым был установлен уровень 1409,1 тысячи тонн», — говорится в сообщении.
Таким образом планируется обеспечить стабильные электро- и теплоснабжение в осенне-зимний период, а также устойчивую работу энергосистемы во время тестовых испытаний в изолированном режиме в рамках подготовки к синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.
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