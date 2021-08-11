0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 167 0

Китай готовит новые ограничения для местного IT-сектора

Китай готовит новые ограничения для местного IT-сектора

Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) КНР подготовило проект новых правил антимонопольного регулирования технологического сектора. Он предусматривает дальнейшее ужесточение норм работы IT-компаний.

Регулятор будет собирать отзывы населения о законопроекте до 15 сентября, после чего документ может быть изменен. Однако инвесторы технологических компаний Китая уже отреагировали на наращивание давления со стороны властей: котировки IT-компаний заметно снижаются.

Так, акции Alibaba и Tencent просели на 4,6% и 4,2% соответственно. Обе компании уже были оштрафованы SAMR в этом году за нарушение антимонопольного законодательства.

Среди норм, прописанных в законопроекте,— запрет на предоставление ложных данных о количестве кликов по конкретному объекту на сайте, запрет на публикацию только позитивных отзывов и сокрытие отрицательных, запрет на захват трафика — переадресацию на свой сайт, пока пользователь просматривает сайт другой компании, запрет на использование алгоритмов и баз данных для сбора и анализа информации о торговой деятельности конкурентов.

Первой волной давления китайских властей на технологический бизнес многие аналитики считают начавшееся в конце прошлого года расследование в отношении основателя интернет-гиганта Alibaba Джека Ма.

По итогам расследования Alibaba оштрафовали на $2,8 млрд за «злоупотребление доминирующим положением». Новый этап давления на китайский хайтек начался в июне, когда SAMR запустило расследование в отношении местного онлайн-сервиса заказа такси Didi Chuxing.

По материалам Капитал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.