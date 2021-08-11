«Интерпайп» Пинчука оплатила антимонопольный штраф в 69,3 млн грн

Украинская промышленная компания «Интерпайп» заплатила 69,3 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства. АМКУ сообщил, что получил соответствующее платежное поручение.
Антимонопольный комитет продолжает работу по подтверждению и защите своих решений в судах. Так, в пользу комитета завершено рассмотрение апелляционной жалобы АМКУ на решение Хозяйственного суда Киева по делу о сговоре на торгах группы компаний, в частности «Интерпайп Украина».
Комитет установил, что в 2018 году компании «Интерпайп Украина», «РЕТЕК», «Транспортные инвестиции» и «Фирма „Интервторпром“», имея общие интересы, договорились имитировать конкуренцию во время торгов «Укрзализныци». Общая ожидаемая стоимость из 42 процедур закупок запчастей к подвижному составу составила почти 700 млн грн.
Победителем всех торгов стала «Интерпайп Украина». Комитет доказал сговор компаний и наложил на них штраф на общую сумму 71 млн грн.
«Интерпайп Украина» и другие компании не согласились с этим решением АМКУ и обжаловали его в суде, но решение было не в их пользу.
Комитет отмечает, что участие в заговорах на торгах влечет за собой лишение нарушителей права участия в государственных закупках на 3 года.
«Интерпайп» ранее категорически не соглашался с выводами АМКУ. «Как национальный производитель мы считаем решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым не на основании фактов, а на предположениях. Рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на рынке нет заградительных пошлин», — подчеркивали в компании.
Отмечалось, что, подавая жалобы в АМКУ, недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставку в Украину продукции российских производителей.
Конечным владельцем компаний группы «Интерпайп» является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
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