Forbes Media планирует выйти на биржу с оценкой более $650 млн – Bloomberg

Компания Forbes Media, владелец журнала Forbes, запланировала выйти на биржу через слияние с компанией — «пустышкой» с оценкой более $ 650 млн.

Об этом пишет Bloomberg.

Ранее при продаже доли в 2014 году компанию оценили в $ 475 млн.

Forbes Media обсуждает выход на биржу через слияние с Magnum Opus Acquisition — компанией-«пустышкой», созданной для выхода компаний на биржу. Об этом рассказали источники издания, знакомые с вопросом.

В сделке с гонконгской компанией Forbes Media получит оценку более чем $ 650 млн, рассказали источники. По словам одного из собеседников, сделка с Magnum Opus сорвет предварительные переговоры Forbes с консорциумом, возглавляемым главой GSV Ventures Майклом Мо.

Представители Forbes, Magnum Opus и GSV отказались от комментариев.

В 2014 году гонконгская компания Integrated Whale Media Investments купила 95% акций Forbes, тогда компанию оценили в $ 475 млн. Остальные акции принадлежат семье Форбс.

По данным Forbes, журнал читают 6 млн человек старше 18 лет ежемесячно. Цифровая платформа охватывает 140 млн пользователей каждый месяц.