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Штаты заморозили госрезервы Афганистана в своих банках

Штаты заморозили госрезервы Афганистана в своих банках

Администрация президента США заморозила резервы правительства Афганистана, которые хранятся на счетах американских банков.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Соответствующее решение приняли министр финансов США Джанет Йеллен и сотрудники Управления по контролю за иностранными активами.

Заморозка финансовых резервов стала одним из первых решений администрации Байдена по экономике Афганистана после захвата власти в этой стране талибами.

Как отмечается, по данным Международного валютного фонда, резервные финансовые активы центрального банка Афганистана по состоянию на апрель оценивались в $9,4 млрд.

Большая их часть сейчас размещена за пределами Афганистана, уточнил один из источников издания. Вероятно, миллиарды долларов хранятся в США, но точная сумма неизвестна.

По материалам Укринформ
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