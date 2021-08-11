В ГНС рассказали, распространяется ли налоговая амнистия на криптоактивы

ГНС разработала тематический информационный лист по одноразовому (специальному) добровольному декларированию физическими лицами принадлежащих им активов.
В частности, в письме разъяснены особенности для определения ликвидных активов.
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Законом № 1539 вводится определение для денежных активов физического лица:
В данном случае термин «электронные деньги» следует рассматривать в определении, приведенном в Законе Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине», согласно которому – это единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, принимаются как средство платежа иными лицами, чем лицо, которое их выпускает, и являются денежным обязательством этого лица, которое выполняется в наличной или безналичной форме. Обращение электронных денег регулируется соответствующим положением, утвержденным Национальным банком Украины.
Определение «денежные активы физического лица» для целей подраздела 9-4 раздела XX «Переходные положения» Кодекса не охватывает «виртуальные активы», определение которых содержится в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» – как цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или переводить, и которое может использоваться для платежных или инвестиционных целей.
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