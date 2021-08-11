Грабли начинающего инвестора: что нужно знать

Вопрос приумножения собственного капитала путем инвестирования с каждым годом становится все актуальнее. Очевидно, что на пенсию от государства рассчитывать не стоит. Поэтому целесообразно позаботиться о собственном благосостоянии и будущем лично и уже сейчас.

Многие задумываются о дополнительном доходе от инвестиций в различные активы, но не решается сделать первый шаг. И на то есть веские причины: высокий входной порог для действительно прибыльных инструментов инвестирования, отсутствие опыта и элементарных знаний по выбору актива, формированию портфеля, оценке риска и, вообще, процедуры приобретения и документарного оформления сделок. А главное – страх потери собственных сбережений. Потому что инвестиции идут бок о бок с риском.

Так возможно ли вообще инвестировать самостоятельно, если инвестиции не являются вашей специализацией? Какие риски, подводные камни подстерегают начинающего инвестора? Какие инструменты инвестирования наиболее уместны на старте? Как преодолеть страхи? Возможно ли оградить себя от потерь?

Попробуем разобраться с этими вопросами и получить ответы на третьей живой встрече клуба частных инвесторов InvestInsight 3 – «Грабли начинающего инвестора».

Редакция Finance.ua в партнерстве с Minfin.com.ua в качестве спикеров пригласила известных авторов и ведущих популярных youtube-каналов на тему инвестирования, которые активно испытывают на себе различные инвестиционные инструменты, имеют как успешные, так и провальные кейсы в портфеле и готовы поделиться личными выводами и достижениями.

В программе встречи рассмотрим следующие вопросы:

✅ Первые шаги в инвестиционной сфере

✅ Как выбрать брокера, пополнить брокерский счет и с каких сумм целесообразно начинать

✅ Как выглядит сбалансированный и диверсифицированный инвестиционный портфель

✅ Как убедиться в надежности брокера и других провайдеров финансовых услуг

✅ Основы портфельной теории и аллокации активов

✅ Какие комиссии и транзакционные издержки стоят на страже доходности инвестора

✅ Опасные психологические ловушки инвестора и как их обойти

✅ Страх, жадность и их младшие братья и сестры

Встреча пройдет в неформальном формате: 2 презентации спикеров, живая дискуссия с экспертами, активное взаимодействие с участниками, вопросы, ответы. По завершению – нетворкинг со спикерами, обмен личными контактами, общение в кругу единомышленников.

Рекомендуется для посещения всем, кто начинает или думает начать инвестировать, а не просто хранить средства на депозитах, тем, кто предпочитает учиться не на собственных, а на чужих ошибках.

Когда: 3 сентября 2021, с 18:30 до 22:00.

Место проведения: Киев, БЦ Gulliver, Башня Б, Спортивная площадь, 1А, Creative Quarter.

⚠ Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.