Аналитики Уолл-стрит все чаще советуют «покупать» акции S&P 500

Аналитики Уолл-стрит имеют оптимизм в отношении рынка акций, который не фиксировали почти два десятилетия. Более половины из общего количества рекомендаций по акциям из индекса S&P 500 — это совет «покупать».

Об этом пишет Bloomberg.

Около 56% всех рекомендаций по акциям компаний из индекса S&P 500 — «покупать». Как отмечает издание, это максимум с 2002 года.

В Европе доля рекомендаций «покупать» по акциям панъевропейского индекса STOXX Europe 600 составляет около 52%, что является 10-летним максимумом. В Азии это число достигает 75% — самый высокий показатель как минимум с 2010 года.



Динамика отношения рекомендаций «покупать» к общему количеству рекомендаций относительно компаний индекса S&P 500 (сверху) и STOXX Europe 600 (снизу). График Bloomberg

В начале апреля фондовый индекс S&P 500 впервые в истории пересек отметку в 4000 пунктов. Сейчас этот индекс приближается к новой психологической отметке, пересекая в начале августа границу в 4450 пунктов.

Ранее мы писали, что в инвестиционном банке Goldman Sachs ожидают, что к концу 2021 года доходность казначейских облигаций США будет расти. В связи с этим аналитики инвестбанка выбрали выгодные для инвестиций акции на этот период.