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Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель

Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель

17 августа состоялся 17-й успешный пуск на орбиту европейской ракеты-носителя Vega, которая использует блок маршевого двигателя украинского производства «Южного машиностроительного завода» — ракета вывела на орбиту спутник и 4 кубсата.

Об этом сообщает ГП «КБ „Южное“», занимающееся разработкой двигателей.

Ракета отправилась в 04:47 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане.

В качестве основной нагрузки, по заказу компании Airbus Defence and Space, ракета-носитель Vega вывела на орбиту космический аппарат Pléiades Neo 4 массой около 920 кг.

Это уже второй из четырех спутников, которые после полного развертывания созвездия (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) смогут посещать любую точку земного шара по крайней мере два раза в день и обеспечат коммерческих и институциональных потребителей изображениями с высоким разрешением.

Также на орбиту были выведены четыре вспомогательных нагрузки — кубсаты (небольшие спутники для космических исследований весом до 1,33 кг. — Ред.) RADCUBE, SUNSTORM, LEDSAT по заказу Европейского космического агентства и кубсат BRO-4 по заказу Unseenlabs.

Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной движущей установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП «КБ „Южное“» и серийно производит ГП «П О Южный машиностроительный завод». Эти двигатели позволяют выполнять многократный запуск во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты.

По материалам Економічна Правда
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