0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Украинская экономика находится в состоянии рецессии – Bloomberg

Украинская экономика находится в состоянии рецессии – Bloomberg

Украинская экономика снова перешла в состояние рецессии. Причины – повышение учетной ставки Нацбанком для избежания инфляции и последствия пандемии COVID-19.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

Читайте также: В Минэкономики рассказали, благодаря чему вырос ВВП во II квартале

Во втором квартале 2021 года валовой внутренний продукт сократился на 0,8 % с учетом падения на 1,2 % в предыдущие три месяца.

В годовом исчислении ВВП Украины завершил более чем годовое сокращение, при этом увеличился на 5,4 %. Аналитики прогнозировали рост на уровне 7,3 %.

Bloomberg пишет, что в Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом, однако ситуация с вакцинацией достаточно сложная. Страна прививала лишь 6% населения, это одна из самых медленных вакцинальных кампаний в Европе. В дальнейшем это может отразиться на возможности роста экономики.

В Национальном банке Украины прогнозировали рост ВВП в 2021 году на 3,8 %. Показатель может сократиться на 0,6 % в связи с возможным месячным нокдауном из-за распространения нового штамма коронавируса – «дельта».

По материалам Вголос
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.