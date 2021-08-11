Украинская экономика находится в состоянии рецессии – Bloomberg

Украинская экономика снова перешла в состояние рецессии. Причины – повышение учетной ставки Нацбанком для избежания инфляции и последствия пандемии COVID-19.
Об этом информирует агентство Bloomberg.
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Во втором квартале 2021 года валовой внутренний продукт сократился на 0,8 % с учетом падения на 1,2 % в предыдущие три месяца.
В годовом исчислении ВВП Украины завершил более чем годовое сокращение, при этом увеличился на 5,4 %. Аналитики прогнозировали рост на уровне 7,3 %.
Bloomberg пишет, что в Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом, однако ситуация с вакцинацией достаточно сложная. Страна прививала лишь 6% населения, это одна из самых медленных вакцинальных кампаний в Европе. В дальнейшем это может отразиться на возможности роста экономики.
В Национальном банке Украины прогнозировали рост ВВП в 2021 году на 3,8 %. Показатель может сократиться на 0,6 % в связи с возможным месячным нокдауном из-за распространения нового штамма коронавируса – «дельта».
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