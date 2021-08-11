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Витренко рассказал, сколько газа нужно Украине, чтобы пережить зиму

Витренко рассказал, сколько газа нужно Украине, чтобы пережить зиму

Для стабильного прохождения отопительного сезона, с учетом дополнительных рисков, Украине нужно иметь в подземных хранилищах 19 млрд кубометров газа.

Об этом заявил председатель правления Нафтогаза Украины Юрий Витренко, сообщили в компании.

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В то же время, по словам Витренко, по состоянию на 16 августа в украинских ПХГ накоплено более 17,5 млрд кубометров газа.

«Правительство определило, что на начало отопительного сезона в подземных хранилищах 17 млрд кубометров газа. Мы уже приближаемся к 18 млрд кубометров. Но для того чтобы отопительный сезон прошел без сбоев, мы хотим закачать в хранилища еще больше», — сказал он.

Запланированы дополнительные объемы газа, по словам Витренко, необходимые, чтобы гарантировано избежать дефицита газа зимой даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

«Если мы посмотрим на предыдущие годы, кроме последнего — особенного, то мы входили в отопительный сезон с 16 млрд кубометрами в подземке. А сейчас уже гораздо больше. Но мы хотим выйти на более 19 млрд кубов. Тогда мы будем понимать: если будет нужно, мы сможем „подставить плечо“ и генерации – если газ будет нужен для производства электроэнергии», — добавил Витренко.

По материалам НВ
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