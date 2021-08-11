Витренко рассказал, сколько газа нужно Украине, чтобы пережить зиму

Для стабильного прохождения отопительного сезона, с учетом дополнительных рисков, Украине нужно иметь в подземных хранилищах 19 млрд кубометров газа.
Об этом заявил председатель правления Нафтогаза Украины Юрий Витренко, сообщили в компании.
Читайте также: «Нафтогаз» ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условия
В то же время, по словам Витренко, по состоянию на 16 августа в украинских ПХГ накоплено более 17,5 млрд кубометров газа.
«Правительство определило, что на начало отопительного сезона в подземных хранилищах 17 млрд кубометров газа. Мы уже приближаемся к 18 млрд кубометров. Но для того чтобы отопительный сезон прошел без сбоев, мы хотим закачать в хранилища еще больше», — сказал он.
Запланированы дополнительные объемы газа, по словам Витренко, необходимые, чтобы гарантировано избежать дефицита газа зимой даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
«Если мы посмотрим на предыдущие годы, кроме последнего — особенного, то мы входили в отопительный сезон с 16 млрд кубометрами в подземке. А сейчас уже гораздо больше. Но мы хотим выйти на более 19 млрд кубов. Тогда мы будем понимать: если будет нужно, мы сможем „подставить плечо“ и генерации – если газ будет нужен для производства электроэнергии», — добавил Витренко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине на фермеров приходится лишь 10% агропроизводстваВчера, 21:30 - 614 10
Газпром отказывается наращивать транзит через Украину. Цена газа в Европе приблизилась к $600Вчера, 16:30 - 1694 8
Проверки ФЛП: налоговики контролируют объемы доходов ЕН10 ч. назад - 4658 4
В Интерпайпе Пинчука заявили, что компанию заставляют уйти с рынка труб США3 ч. назад - 382 3
Зеленский запустил процесс отбора на должности судей КСУ по квоте Президента2 ч. назад - 60 2
Проверки ФЛП: налоговики контролируют объемы доходов ЕН10 ч. назад - 4658 4
Итальянская жемчужина объявила распродажу домов за 1 евроВчера, 18:36 - 4212 1
«Воля» меняет размер абонентской платы в некоторых тарифных планах7 ч. назад - 2432 1
В Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладов3 ч. назад - 2137
Украинцев предупредили о новой афере мошенников10 ч. назад - 1408 1
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательОколо часа назад - 25
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригородВчера, 15:10 - 439
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2030 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 917 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 803