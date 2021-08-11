LG Display инвестирует $2,8 миллиарда в заводы по производству OLED-дисплеев

Компания LG Display Co Ltd — подразделение корейской LG, занимающееся выпуском дисплеев и смежными технологиями, заявила о намерении потратить почти три миллиарда долларов на постройку производства OLED-дисплеев малого и среднего размеров.

Как сообщается в документах, представленных производителем регуляторам, инвестиции в объёме 2,8 миллиарда долларов начнутся уже с текущего месяца и продолжатся до марта 2024 года. Речь идёт о затратах на производство в Южной Корее OLED-панелей новейшего шестого поколения. Ожидается, что их выпуск начнётся уже в 2024 году.

Стратегия LG, направленная на расширение производства OLED, вполне укладывается в производственные тренды последнего времени. По данным на конец июля операционная прибыль компании за апрель-июнь составила 607 миллионов долларов — больше, чем ожидали эксперты и представители самой компании. Аналитики ожидали прибыль в размере около 508 миллионов долларов.

По мнению экспертов отрасли, наблюдается рост цен на всевозможные гаджеты, включая ноутбуки, телевизоры и смартфоны — производители увеличивают стоимость моделей по мере роста цен на компоненты, при этом речь идёт не только о чипах, но и о дисплеях и других комплектующих. Ожидается, что цены на электронику будут падать во второй половине года по мере того, как будет снижаться дефицит.

Тем не менее у LG Display имеются собственные соображения о перспективах бизнеса. Хотя в последнее время наблюдается некоторое падение курса акций компании, в целом с начала года виден заметный рост их стоимости, начавшийся ещё в ноябре-декабре прошлого года.