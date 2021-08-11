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Китай развернёт на орбите солнечную электростанцию для передачи энергии на Землю

Китай развернёт на орбите солнечную электростанцию для передачи энергии на Землю

Стало известно, что в Китае ещё три года назад был заложен проект наземной станции для принятия высокоэнергетического микроволнового излучения с орбиты. Вскоре строительство было заморожено по экономическим и экологическим соображениям. Но два месяца назад стройка возобновилась и будет завершена к концу текущего года. Цель — к 2030 году принимать энергию с 1-МВт орбитальной станции, а с 2049 — с 1-ГВт.

По словам учёных из Чунцинского университета, их проект нашёл поддержку у властей и бизнеса после установки цели на нейтральный углеродный след в Китае к 2060 году. Передача энергии с орбитальной станции на удалении 36 тыс. км будет свободна от проблем с облачностью и туманами (постоянными в Чунцине). Орбитальная солнечная электростанция будет 24 часа в сутки получать свет и полученное электричество в виде микроволнового излучения передавать на землю. Потери в атмосфере составят всего 2 %.

Наземную станцию начали строить вблизи деревни Хэпин в районе Бишан (юго-запад Китая). Под площадку отвели 2 га земли и создали вокруг буферную зону в пять раз превышающую занятую объектом. С микроволновым излучением шутки плохи. Местным строжайше запрещено входить в неё, хотя до космических экспериментов дело ещё не дошло. Пока учёные учатся улавливать энергию с воздушных шаров на высоте до 300 м. На следующем этапе планируется приём энергии с дирижабля на высоте 20 км. Потом испытания будет перенесены в космос.

Первую орбитальную электростанцию по проекту планируется запустить в 2030 году. Она будет мощностью 1 МВт. Полномасштабный проект орбитальной электростанции мощностью 1 ГВт учёные ожидают к 2049 году — к 100-летию образования КНР.

Возобновление строительства опытной наземной станции не означает, что все проблемы решены. Остаются опасения, что микроволновая передача энергии может причинить вред здоровью местных жителей и создаст сильные помехи электронике и беспроводным каналам связи. Все эти и другие проблемы будут изучаться на практике в новом центре, стоимость которого оценивается в 100 млн юаней ($15,4 млн).

Для высокоэнергетического луча с орбиты может найтись немало других применений, например, питание дронов в воздухе или перехват гиперзвуковых ракет. В США также изучают подобную технологию, но пока находятся на ранних этапах прототипирования. Ожидается, что года через три американские военные отправят на орбиту первый демонстратор передатчика энергии на Землю. Эта технология рассматривается как средство обеспечения питанием военных баз.

Власти Великобритании также заинтересовались технологией передачи энергии с орбиты, но пока лишь заказали экспертную оценку возможностей. Зато в Новой Зеландии беспроводную передачу энергии испытывают как способ прокладки энергосетей в труднодоступных местах и для временного подключения абонентов.

По материалам 3dnews.ru
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