Intel представила новый бренд фирменных видеокарт

Компания запустила новую торговую марку Intel Arc для собственных графических решений. Она будет объединять аппаратное и программное обеспечение, а вскоре на рынке появятся и первые устройства Intel на базе архитектуры Xe-HPG — представители вендора уже заявили о выпуске сразу нескольких серий видеокарт.

Согласно пресс-релизу компании, дебютная продукция серии Intel Arc будет ориентирована на профессиональных геймеров и создателей контента. В первом квартале 2022 года будет запущена линейка решений с кодовым названием Alchemist. Подробности о новинках не раскрываются, но предполагается, что речь о дискретной графике Intel DG2, которая будет сопоставима по уровню производительности с NVIDIA GeForce RTX 3070.

В числе ожидаемых возможностей новинки — аппаратная поддержка технологии трассировки лучей и суперсэмплинга на основе искусственного интеллекта, а также API DirectX 12 Ultimate. Кроме того, по заверению Intel, линейка Arc будет включать несколько поколений графических процессоров, в том числе серии Battlemage, Celestial и Druid. Больше информации о предстоящих новинках Intel пообещала предоставить до конца 2021 года.