0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Intel представила новый бренд фирменных видеокарт

Intel представила новый бренд фирменных видеокарт

Компания запустила новую торговую марку Intel Arc для собственных графических решений. Она будет объединять аппаратное и программное обеспечение, а вскоре на рынке появятся и первые устройства Intel на базе архитектуры Xe-HPG — представители вендора уже заявили о выпуске сразу нескольких серий видеокарт.

Согласно пресс-релизу компании, дебютная продукция серии Intel Arc будет ориентирована на профессиональных геймеров и создателей контента. В первом квартале 2022 года будет запущена линейка решений с кодовым названием Alchemist. Подробности о новинках не раскрываются, но предполагается, что речь о дискретной графике Intel DG2, которая будет сопоставима по уровню производительности с NVIDIA GeForce RTX 3070.

В числе ожидаемых возможностей новинки — аппаратная поддержка технологии трассировки лучей и суперсэмплинга на основе искусственного интеллекта, а также API DirectX 12 Ultimate. Кроме того, по заверению Intel, линейка Arc будет включать несколько поколений графических процессоров, в том числе серии Battlemage, Celestial и Druid. Больше информации о предстоящих новинках Intel пообещала предоставить до конца 2021 года.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.