ТОП - 1000 крупнейших компаний Украины по доходам в 2020 году (инфографика)

Открытие финотчетности в 2020 году позволило более точно и оперативно провести секторальный анализ развития предприятий на отраслевых рынках Украины.

Поэтому аналитики YouControl решили выяснить, какие компании входят в ТОП — 1000 крупнейших в Украине по доходам, где и в каких отраслях они работают.

Где сырье, там и деньги. Первая тысяча компаний в целом генерирует около 50−55% выручки всех предприятий Украины. Они осуществляют широкий спектр видов экономической деятельности. Наиболее представленные секторы экономики в ренкинге: пищевая промышленность (143 компании), нефтегазовый сектор (118), электроэнергетика (83) сельское хозяйство (77), розничная торговля (66) и металлургия (64).

Эти же отрасли наиболее представлены в рейтинге компаний по объему общих чистых доходов, но несколько в ином порядке:

нефтегазовый сектор (797 млрд грн, что составляет 15,9% от всех доходов ТОП 1000);

металлургия (13,3%);

электроэнергетика (12,1%);

розничная торговля (10,4%);

пищевая промышленность (8,6%);

сельское хозяйство (7,6%).

Географическое распределение рейтинга компаний Украины является неравномерным. 50,3% крупного бизнеса по объему доходов концентрируются в Киеве. Еще 29% доходов генерируют 27% крупных предприятий из ТОП 1000, расположенных в промышленных центрах: Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях.

Следующие по количеству компаний из ТОП-1000 и их вкладу в общий доход ‒ Львовская, Запорожская, Полтавская и Черкасская области. Меньше всего крупных компаний зарегистрировано в Луганской (6), Херсонской (5) и Черновицкой (3) областях.

Такая географическая структура указывает на то, что по концентрации производства и торговли в мегаполисах, Украина относится к развивающимся странам. Усиление «полюсов экономического роста» вокруг крупных городов и одновременная стагнация многих депрессивных сельских районов ‒ яркое тому подтверждение.

«Динозавры бизнеса» и «новые оболочки». Возрастное распределение тысячи крупнейших компаний достаточно равномерное в количественном измерении. Однако, если суммировать выручку компаний для каждого года от даты регистрации, то четко просматриваются интересные тенденции:

во-первых, «костяк» ТОП 1000 лидеров рынка по объему полученных доходов составляют старые компании, зарегистрированные 15−27 лет назад;

во-вторых, достаточно высокие показатели доходов демонстрируют молодые компании в возрасте до 5 лет. Однако, среди этих вновь созданных предприятий, которые быстро начали генерировать миллиардные доходы, есть много перерегистрированных фирм. Их владельцы регистрируют эти компании в рамках структуризации бизнеса финансово-промышленных групп и государственных предприятий с признаками естественных монополий. Часто их доходы формируются под влиянием регуляторной политики правительства;