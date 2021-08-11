ТОП - 1000 крупнейших компаний Украины по доходам в 2020 году (инфографика)

Открытие финотчетности в 2020 году позволило более точно и оперативно провести секторальный анализ развития предприятий на отраслевых рынках Украины.
Поэтому аналитики YouControl решили выяснить, какие компании входят в ТОП — 1000 крупнейших в Украине по доходам, где и в каких отраслях они работают.
Где сырье, там и деньги. Первая тысяча компаний в целом генерирует около 50−55% выручки всех предприятий Украины. Они осуществляют широкий спектр видов экономической деятельности. Наиболее представленные секторы экономики в ренкинге: пищевая промышленность (143 компании), нефтегазовый сектор (118), электроэнергетика (83) сельское хозяйство (77), розничная торговля (66) и металлургия (64).
Эти же отрасли наиболее представлены в рейтинге компаний по объему общих чистых доходов, но несколько в ином порядке:
Географическое распределение рейтинга компаний Украины является неравномерным. 50,3% крупного бизнеса по объему доходов концентрируются в Киеве. Еще 29% доходов генерируют 27% крупных предприятий из ТОП 1000, расположенных в промышленных центрах: Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях.
Следующие по количеству компаний из ТОП-1000 и их вкладу в общий доход ‒ Львовская, Запорожская, Полтавская и Черкасская области. Меньше всего крупных компаний зарегистрировано в Луганской (6), Херсонской (5) и Черновицкой (3) областях.
Такая географическая структура указывает на то, что по концентрации производства и торговли в мегаполисах, Украина относится к развивающимся странам. Усиление «полюсов экономического роста» вокруг крупных городов и одновременная стагнация многих депрессивных сельских районов ‒ яркое тому подтверждение.
«Динозавры бизнеса» и «новые оболочки». Возрастное распределение тысячи крупнейших компаний достаточно равномерное в количественном измерении. Однако, если суммировать выручку компаний для каждого года от даты регистрации, то четко просматриваются интересные тенденции:
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