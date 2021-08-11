Apple заплатит $300 млн штрафа за нарушение патентов

Компанию Apple оштрафовали на $300 млн за нарушение патентов, принадлежащих компании PanOptis Patent Management. Производителю iPhone и iPad не удалось избежать наказания, но сумма компенсации все же была уменьшена.

Об этом пишет DailyComm со ссылкой на агентство Reuters.

Суд присяжных в штате Техас постановил, чтобы Apple заплатила $300 млн PanOptis Patent Management, а также дочерним Optis Cellular и Unwired Planet в качестве покрытия прошлых и будущих убытков от незаконного использования технологии.

По итогам предварительного слушания Apple была оштрафована на $506,2 млн.

Судебное разбирательство касается технологий LTE, принадлежащих Optis Wireless, и которые Apple использовала в своих смартфонах и других устройствах. Пять патентов, рассматриваемых в техасском деле, изначально были выданы компаниям Panasonic, Samsung и LG. Panasonic и LG передали свои патенты Optis Cellular в 2014 году, а Samsung передала патент Unwired Planet в 2017 году.

Apple назвала Optis Wireless патентным троллем и отметила, что эта компания ничего не производит. Так называемые патентные тролли – это фирмы, которые сами не ведут никакой производственной деятельности, но обладают широким портфолио различных патентов, которыми и пользуются для преследования других коммерческих компаний в суде, в надежде на получение отступных или патентных выплат.

Особенно тяжело в этом смысле инновационным компаниям, которые сталкиваются с тем, что их новые технологии оказываются якобы описанными в каких-то патентах, датированных еще прошлым веком. Описания могут быть размытыми и неконкретными, зато вполне конкретной оказывается сумма, которую патентодержатель потребует через суд.

Незадолго до того, как был подан иск, Apple инициировала процесс закрытия всех своих магазинов в Восточном округе Техаса, предположительно чтобы избежать судебных разбирательств о нарушении патентных прав в этой юрисдикции, которая является излюбленным местом проживания патентных троллей. Однако иск Optis был подан в Восточном округе Техаса, там же проходил и суд присяжных.

В июле 2021 года Верховный суд Великобритании постановил, что Apple нарушила патенты холдинга Optis Cellular Technology, обязав компанию выплатить лицензионные сборы за «стандартизированную технологию смартфонов» в своих устройствах. Точный размер выплат определят в 2022 году. По британским законам, он рассчитывается исходя из продаж по всему миру и может составить до $7 млрд.

Apple сможет избежать значительных выплат, только если уйдет с рынка Великобритании.