Межбанк: будет ли доллар опять по 27 гривен

Несмотря на сезон летних отпусков – напряжение на валютном рынке растет. Вчерашняя массированная скупка доллара Нацбанком (выходил три раза, купил не менее $105-110 млн) привела к искусственному перекосу спроса и предложения на торгах и определенной игре “на повышение”.
И это при том, что с самого утра понедельника предложение было настолько большим, что это грозило существенным проседанием курса к уровням около 26,50 гривен. Но в итоге, после таких действий НБУ доллар вырос до 26,735/26,755 гривен на радость крупным экспортерам и госкомпаниям, которым надо платить налоги, а также спекулянтам, которые на этом просто зарабатывали.
И сегодня главная интрига валютного рынка – продолжит ли Нацбанк активно работать на межбанке и играть своими покупками на дальнейший рост курса. Если “да” – то до каких пределов, если “нет” – то как быстро предложение опять превысит спрос в силу объективных причин и как скоро котировки доллара опять начнут проседать.
По нашему мнению, в ближайшие дни продолжатся попытки вернуть котировки к уровням около 26,90 – 27 гривен с целью “облегчения” прохождения бюджетного периода крупным экспортерам и госкомпаниям.
По факту, сегодня поведение Нацбанка и крупнейших игроков в период налоговых платежей и станет главным курсообразующим фактором.
Все остальные факторы – аукцион Минфина по размещению ОВГЗ и текущие хозяйственные операции мелких и средних клиентов – будут только дополнять ситуацию на рынке, но ни в коем случае – ни диктовать тренд на торгах. Тем более, что после консультаций с первичными дилерами – чиновники оставили к размещению только гривневые облигации на 373,462 и 1050 дней.
С учетом сокращения видов облигаций к размещению – по нашему прогнозу, 17 августа Минфин сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 11,15% до 12,30% годовых, в зависимости от сроков их обращения при общем объеме продажи бумаг в пределах от 2,3 млрд до 4,9 млрд гривен. При таком рынке и ликвидности в банковской системе – это не особо повлияет на поведение валютного рынка ни во вторник, ни в среду (день расчетов по аукциону).
По нашему прогнозу объем операций на межбанке 17 августа будет в пределах до $145-200 млн при заключении до 560−720 сделок.
Курсы межбанка, по нашим расчетам во вторник будут в пределах: доллар — коридор 26,65 — 26,90 грн, евро — коридор 31,25 — 31,60 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,69 / 26,71
евро – 31,41 / 31,43
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