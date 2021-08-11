В Минэкономики рассказали, благодаря чему вырос ВВП во II квартале

Основными факторами, способствовавшими росту ВВП во втором квартале, стали восстановление активности практически во всех видах экономической деятельности, активизация строительства на фоне запуска программы ипотечного кредитования, наращивание объемов реализации проектов «Большой стройки» и благоприятная конъюнктура на внешних сырьевых рынках.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.
«Наблюдаем восстановление в производственной сфере, рост демонстрируют все виды экономической деятельности, кроме сельского хозяйства. Эти факторы позволят компенсировать текущее отставание в экономическом развитии и удерживать до конца года позитивный тренд. Наша цель — рост ВВП на 4%», — подчеркнул Алексей Любченко.
Основными факторами роста ВВП во II квартале этого года стали:
По расчетам Минэкономики, объем ВВП в первом полугодии 2021 года увеличился на 1,7% против первой половины прошлого года.
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