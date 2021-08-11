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В Минэкономики рассказали, благодаря чему вырос ВВП во II квартале

В Минэкономики рассказали, благодаря чему вырос ВВП во II квартале

Основными факторами, способствовавшими росту ВВП во втором квартале, стали восстановление активности практически во всех видах экономической деятельности, активизация строительства на фоне запуска программы ипотечного кредитования, наращивание объемов реализации проектов «Большой стройки» и благоприятная конъюнктура на внешних сырьевых рынках.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.

«Наблюдаем восстановление в производственной сфере, рост демонстрируют все виды экономической деятельности, кроме сельского хозяйства. Эти факторы позволят компенсировать текущее отставание в экономическом развитии и удерживать до конца года позитивный тренд. Наша цель — рост ВВП на 4%», — подчеркнул Алексей Любченко.

Основными факторами роста ВВП во II квартале этого года стали:

  • признаки постепенного восстановления и формирования оптимистических бизнес-настроений из-за смягчения карантинных ограничений в экономике. По данным Национального банка, индекс ожиданий деловой активности в июне достиг наивысшего значения с октября 2019 года и составил 51,6 п. против 50,5 п. в мае 2021 года;
  • высокий потребительский спрос населения. Установление с 1 января 2021 года минимальной заработной платы на уровне 6 000 грн и, как следствие, рост среднемесячной заработной платы на 16,5% во II квартале 2021 года, по сравнению со II кварталом прошлого года;
  • благоприятная конъюнктура на внешних сырьевых рынках (в II кв. 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года индекс цен на базовые металлы увеличился на 68,3%, мировые цены на железную руду — в 2,1 раза, на удобрения — на 64,8%, на пшеницу — на 30,9%, на кукурузу — в 2 раза). По предварительным данным, экспорт товаров и услуг во II кв. 2021 года вырос на 45,1% против показателя II квартала прошлого года.

По расчетам Минэкономики, объем ВВП в первом полугодии 2021 года увеличился на 1,7% против первой половины прошлого года.

По материалам Mind
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