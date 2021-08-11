В Китае строят огромный кондиционер для экономии электроэнергии

В китайском городе Шэньчжэнь, граничащем с Гонконгом, начали строительство центральной системы охлаждения, которая работает как большой кондиционер. Так город хочет сэкономить электроэнергию, которую забирают меньшие кондиционеры в зданиях.

Об этом сообщает South China Morning Post.

На сегодня завершено строительство трех из десяти блоков системы охлаждения, которые работают с июня 2021 года в промышленном районе Цяньхай (площадью около 15 квадратных километров). Они охватывают более 2,75 квадратных километров площади.

Система работает с 9:00 до 17:00 и обеспечивает охлаждение офисных помещений, торговых центров, дата-центров и метро — но не жилых домов. Авторы разработки утверждают, что это позволит Шэньжчэню экономить на электроэнергии.

В частности, офисы и торговые центры могут отказаться от кондиционеров, которые потребляют много электроэнергии — чем больше устройств, тем больше убытки. По расчетам, центральная система охлаждения позволит сохранить 130 миллионов КВт электроэнергии — это эквивалент энергии, образованной в результате сжигания 16 тысяч тонн угля.

В течение следующих нескольких лет планируется возведение семи других блоков системы. Тогда она будет охватывать уже 19 квадратных километров площади и обеспечивать производство 400 тысяч тонн охлаждения. Общая стоимость проекта оценивается в около 617 миллионов долларов.

Центральные системы охлаждения строят не только в Китае. В Катаре, к примеру, они уже обеспечивают 19% всего охлаждения и, по вычислениям, позволят из-за экономии электричества сократить вредные выбросы углерода почти на 10 миллионов тонн в течение следующих 15 лет.