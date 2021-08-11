Как будет работать paperless

В начале августа Президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, которым должен быть отменен сбор справок, информация о которых уже есть в органах власти. Сам закон должен вступить в силу через три месяца со дня его опубликования.

Об этом пишет Адвокат Права в Telegram.

Законом предусмотрено, если законодательством для получения публичной (электронной публичной) услуги требуется подача документов и/или информации, содержащейся в информационно-телекоммуникационных системах, такие документы и/или информация не подаются, а в заявлении (обращении, запросе) о предоставлении публичной услуги указываются сведения, необходимые для предоставления такой услуги.

В таком случае документы или информация, необходимые для предоставления соответствующей публичной услуги, получаются органом без участия субъекта обращения, на основании указанных в заявлении сведений путем доступа к соответствующим информационно-телекоммуникационным системам или в автоматическом режиме путем электронного информационного взаимодействия информационно-телекоммуникационных систем.

Если для получения публичной услуги требуется подача документов, не содержащихся в информационно-телекоммуникационных системах, то такие документы не подаются, а в заявлении (обращении, запросе) о предоставлении публичной услуги указываются сведения, необходимые для оказания такой услуги, либо к такому заявлению прилагаются копии соответствующих документов, заверенные подписью субъекта обращения.

В случае если законодательством для получения публичной услуги требуется подача документов в бумажной форме, такие документы могут подаваться в форме электронного отображения информации, содержащейся в соответствующем документе, средствами информационно-телекоммуникационных систем.

Ни один орган власти не может требовать от лица справку, которая имеется в наличии в отношении другого органа власти. Это значит, что все реестры будут объединены, и если человек обращается в орган власти за услугой, то тот орган, к которому обращаются, должен в автоматическом режиме взять у другого органа власти и оказать услугу.

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