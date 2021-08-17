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Выручка от продаж 5G-смартфонов в 2021 году превысит $100 млрд

Выручка от продаж 5G-смартфонов в 2021 году превысит $100 млрд

Компания Juniper Research обнародовала результаты исследования мирового рынка смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). Отрасль продолжает развиваться ударными темпами.

Согласно прогнозам, в текущем году выручка от реализации сотовых аппаратов с поддержкой 5G на мировом рынке составит примерно $108 млрд. В дальнейшем этот показатель будет быстро расти.

Так, к 2025 объем сегмента 5G в денежном выражении достигнет $337 млрд. При этом на устройства с поддержкой сетей пятого поколения будет приходиться более половины от общего размера выручки на глобальном рынке смартфонов.

Аналитики отмечают, что к середине текущего десятилетия стоимость аппаратов под управлением Android будет в среднем на 65% меньше по сравнению с iOS-устройствами. А потому именно Android-смартфоны с поддержкой 5G будут преобладать на рынках.

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В то же время из-за высокой популярности iOS-аппаратов в развитых регионах около 40% глобальной выручки от реализации 5G-устройств до 2025 года будет приходиться на Европу и Северную Америку.

По материалам Portaltele
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