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Банк Ямайки осуществил пробный выпуск национальной цифровой валюты

Банк Ямайки осуществил пробный выпуск национальной цифровой валюты

Банк Ямайки выпустил первый транш цифровой валюты центрального банка (CBDC) в рамках пилотных испытаний.

Тестовый период продлится до декабря 2021. В этот период депозитарным учреждениям и авторизованным провайдерам платежных услуг будет выдано 230 млн ямайских долларов в форме CBDC, сообщает регулятор.

Процесс эмиссии CBDC продемонстрирован в ходе небольшой церемонии с участием главы центробанка Ричарда Байлза, министра финансов Найджела Кларка и руководства поставщика технологий eCurrency Mint.

Найджел Кларк подчеркнул важность проекта в контексте цифровой экономики. Он также пообещал, что законодатели примут в законодательство все необходимые поправки, связанные с CBDC, до конца текущего фискального года.

Ричард Байлз заявил, что следующей значительной вехой станет обеспечение широкого доступа граждан к цифровой валюте.

CEO eCurrency Джонатан Дхармапалан отметил, что Ямайка реализует самый быстрый в мире проект национальной цифровой валюты.

Заместитель главы Банка Ямайки Натали Хейнс сообщила, что на данный момент завершена оценка предложений по ранее объявленному конкурсу на лучшие название, логотип, слоган и визуальный образ для CBDC. Победителей назовут в ближайшее время.

По материалам The page
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