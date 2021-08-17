Сколько стоит собрать ребенка в школу (инфографика)

Специалисты отмечают, что в этом году собрать ребенка с нуля в старшую школу стоит 7,2 тыс. грн, а это на 1240 грн меньше, чем в прошлом году.

Эксперты гиперпространства объявлений izi.ua и маркетплейсов Prom.ua и Bigl.ua рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу.

Во сколько обойдутся сборы старшеклассника. Больше всего родители тратят на одежду и обувь – 3802 грн. Рюкзак или сумка обойдутся в 540 грн, а спортивная форма – в 1450 грн (спортивный костюм – 730 грн, кроссовки или кеды – 720 грн).

Меньше чем другие, родители старшеклассников тратят на канцтовары – 422 грн.

Деньги на первоклассника. В то же время на сборы первоклассника и пятиклассника тратят столько же, сколько и в прошлом году – в среднем 6,1 тыс. грн:

2830 грн тратят на одежду (рубашки и блузки – 1260 грн за 3 штуки, на брюки – 790 грн за 2 пары);

на рюкзаки – 750 грн;

на обувь – 400 грн;

на спортивный костюм тратят 480 грн, а на спортивную обувь и футболки – 440 грн.

Всего на спортивную одежду и обувь тратят 1360 грн, что на 15% меньше чем в 2020 году.

О важных новостях и советах, которые пригодятся для вашего кошелька, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫

Кроме того, на канцтовары родители первоклассников тратят 774 грн, и это на 112 грн больше, чем летом 2020 года. Наиболее затратные – обложки для книг (230 грн за 10 штук), пеналы (170 грн) и карандаши (96 грн за набор).

Средства для сборов 5-классника. Чтобы собрать ребенка в школу, нужно потратить 5,8 тысячи грн на одежду – 2290 грн, на обувь – 400 грн, а на портфель – около 750 грн.

Спортивный костюм обойдется в 480 грн, а кроссовки или кеды – в 440 грн. На канцтовары тратят больше всего – 954 грн, что на 180 грн больше канцтоваров для первоклассника, и на 532 больше, чем для старшеклассника.