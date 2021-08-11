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Минэнерго направило 653 млн грн на погашение долгов по зарплатам шахтерам

Минэнерго направило 653 млн грн на погашение долгов по зарплатам шахтерам

Министерство энергетики Украины направило через Министерство финансов для выплаты заработной платы шахтерам украинских государственных шахт 653 млн грн.

“По запросу, направленному Министерством энергетики, средства в размере 653 029,0 тыс. грн должны быть перечислены на предприятия отрасли уже в понедельник, 16 августа”, – сообщили в ведомстве.

“Мы хорошо знаем о проблемах шахтеров, ежедневно на связи и с профсоюзами, и с представителями местной власти, и с руководством шахт. Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги и что для этого делается. Поэтому призываю не использовать результаты плановой и системной работы в этом направлении как возможность получить политические дивиденды. Вопрос на контроле”, – сказал глава Минэнерго Герман Галущенко.

По его словам, Минэнерго получило все согласования в правительстве, бюджетном комитете Верховной Рады, и уже в понедельник, как и планировалось, Министерство финансов направит средства для выплат заработной платы.

По материалам НВ
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