Итальянская жемчужина объявила распродажу домов за 1 евро

В Италии расширился список городов, которые распродают дома за один евро. Муниципалитет Кальтаджироне, который является итальянской жемчужиной, присоединился к популярной акции.
Город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
“Мы решили продвигать инициативу по продаже домов за один евро в Кальтаджироне, узнав, что так делают другие сицилийские села. Мы не такие маленькие, можем рассчитывать почти на 40 000 жителей, а наш исторический центр включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО”, – заявил советник муниципального наследия Кальтаджироне Антонио Монтеманьо.
Он пояснил, что власти хотят безопасности в городе. Дело в том, что многие жители покинули дома в историческом центре, чтобы построить новые поблизости.
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По словам властей, многие дома в центральной части города были переданы по наследству. При этом новые владельцы живут за пределами Кальтаджироне и не хотят восстанавливать устаревшее жилье.
Потенциальные покупатели могут купить недвижимость за символическую сумму, однако обязуются в течение трех лет с момента сделки обезопасить объект. Примечательно, что жилье можно использовать для любых целей.
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