Профицит внешней торговли услугами сократился до $2,43 млрд

Экспорт услуг в I полугодии 2021 года вырос на 1,5%, а импорт – сразу на 23,4%.
Об этом сообщили в Госстате.
Положительное сальдо составило $2,435 млрд, что было меньше, чем в І полугодии 2020 года – $2,958 млрд.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 214 стран.
Наибольшая доля в экспорте и импорте услуг в общем объеме приходится на ЕС (соответственно 35,4% и 42,4%).
Однако среди стран мира Россия получила наибольшую долю в экспорте услуг – 17,3%. В тройку также вошли США (15,1%) и Швейцария (7,9%).
В импорте лидировали Турция (11,7%), США (11,2%) и Германия (6,3%).
Значительную часть в экспорте занимали транспортные услуги (38%) и услуги в сфере информации и телекоммуникаций (30,6%), в импорте – транспортные услуги (20,8%) и услуги, связанные с путешествиями (19,4%).
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