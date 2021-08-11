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Дело Подольского моста: с обысками пришли в департамент КГГА, к заказчику и подрядчику

Дело Подольского моста: с обысками пришли в департамент КГГА, к заказчику и подрядчику

Столичная прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, у заказчика работ и подрядчика по делу о хищениях на строительстве так называемого Подольского моста. Убытки столичному бюджету превышают 4,5 млн грн.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

“… В рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины города Киева и служебной халатности при строительстве Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве проводятся обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП “Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева”, ГП “Укргосстройэкспертиза”, у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 УК Украины)”, – сообщили в прокуратуре.

Как указали в прокуратуре, следствием установлено, что в апреле 2017-го между коммунальным предприятием “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” и ООО “Эко-Строй-Трейд” был заключен договор генподряда на выполнение работ по объекту: “Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве “.

В дальнейшем, в июле 2020 года, по сообщению, исполняющий обязанности директора КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” и руководитель генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года, в которые были внесены сведения о выполнении в течение апреля-мая 2020-го работы по покраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 м.

“Согласно заключению эксперта по результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами производителя использованных на объекте “Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве” не выполнялись”, – отметили в прокуратуре

Вследствие указанных действий, согласно оценкам, приведенным правоохранителями, местному бюджету территориальной общины города Киева нанесен ущерб на общую сумму более 4,5 млн грн.

“В настоящее время на основании постановлений суда в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов производства продолжаются обыски”, – подытожили в прокуратуре.

По материалам УНН
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