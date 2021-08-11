Дело Подольского моста: с обысками пришли в департамент КГГА, к заказчику и подрядчику

Столичная прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, у заказчика работ и подрядчика по делу о хищениях на строительстве так называемого Подольского моста. Убытки столичному бюджету превышают 4,5 млн грн.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
“… В рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины города Киева и служебной халатности при строительстве Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве проводятся обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП “Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева”, ГП “Укргосстройэкспертиза”, у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 УК Украины)”, – сообщили в прокуратуре.
Как указали в прокуратуре, следствием установлено, что в апреле 2017-го между коммунальным предприятием “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” и ООО “Эко-Строй-Трейд” был заключен договор генподряда на выполнение работ по объекту: “Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве “.
В дальнейшем, в июле 2020 года, по сообщению, исполняющий обязанности директора КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” и руководитель генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года, в которые были внесены сведения о выполнении в течение апреля-мая 2020-го работы по покраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 м.
“Согласно заключению эксперта по результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами производителя использованных на объекте “Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве” не выполнялись”, – отметили в прокуратуре
Вследствие указанных действий, согласно оценкам, приведенным правоохранителями, местному бюджету территориальной общины города Киева нанесен ущерб на общую сумму более 4,5 млн грн.
“В настоящее время на основании постановлений суда в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов производства продолжаются обыски”, – подытожили в прокуратуре.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый десятый украинец не может оплатить коммунальные услуги без субсидии – МинфинВчера, 09:10 - 2987 16
Гороховский назвал цену monobank2 ч. назад - 1065 4
Застройщики будут уплачивать налоги на недвижимость за счет собственной сверхприбыли – ЛюбченкоВчера, 13:20 - 2179 4
Регистрировать вещные права на недвижимость украинцы будут по-новомуВчера, 20:20 - 25090 3
Врачи-ФЛП заработали 224 миллиона гривен на декларациях2 ч. назад - 227 2
Регистрировать вещные права на недвижимость украинцы будут по-новомуВчера, 20:20 - 25090 3
4 тыс. долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждатьВчера, 17:00 - 4528 2
В Минсоцполитики объяснили, как можно получить пенсию в 7000 гривен3 ч. назад - 2825
Застройщики будут уплачивать налоги на недвижимость за счет собственной сверхприбыли – ЛюбченкоВчера, 13:20 - 2179 4
Сколько времени можно ездить без регистрации авто в МВДВчера, 12:00 - 1376
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 1784 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 833 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 729
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 2021 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1836 3