Нацбанк на прошлой неделе купил на межбанке $25,5 млн

Национальный банк Украины на прошлой неделе приобрел на межбанковском валютном рынке 25,5 млн долл.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций НБУ по единому курсу, Национальный банк с 9 по 13 августа 2021 купил на межбанковском валютном рынке 25,5 млн долл. Продажи валюты регулятор за указанный период не совершал.
Всего с начала 2021 Нацбанк купил на межбанке 1,26 млрд долл., Продал – 169,5 млн долл.
Напомним, в 2020 году Национальный банк приобрел 4 929 млн долл., продал – 3 891 млн долл.
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