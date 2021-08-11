Нацбанк на прошлой неделе купил на межбанке $25,5 млн

Национальный банк Украины на прошлой неделе приобрел на межбанковском валютном рынке 25,5 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций НБУ по единому курсу, Национальный банк с 9 по 13 августа 2021 купил на межбанковском валютном рынке 25,5 млн долл. Продажи валюты регулятор за указанный период не совершал.

Всего с начала 2021 Нацбанк купил на межбанке 1,26 млрд долл., Продал – 169,5 млн долл.

Напомним, в 2020 году Национальный банк приобрел 4 929 млн долл., продал – 3 891 млн долл.

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