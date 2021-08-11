Добровольное одноразовое декларирование: НБУ расширил перечень операций по счетам физлиц

Национальный банк расширил перечень операций по текущим счетам физических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«С 1 сентября 2021 года эти лица смогут зачислять средства с текущих счетов со специальным режимом использования для одноразового специального добровольного декларирования на текущие счета в иностранной и национальной валюте», — сказано в сообщении.
Также регулятор усовершенствовал ряд других норм относительно проведения некоторых валютных операций. Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка от 12 августа 2021 года № 86 «Об утверждении Изменений в Положение о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте». Они вступают в силу с 1 сентября.
Напомним, Закон Украины № 1539-ІХ вступил в силу с 21 июля 2021 года. Им предусматривается проведение одноразового (специального) добровольного декларирования с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.
Физические лица, которые намерены в соответствии с нормами этого закона воспользоваться правом на одноразовое добровольное декларирование, обращаются в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования и размещения наличных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов.
После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант имеет право:
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