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Добровольное одноразовое декларирование: НБУ расширил перечень операций по счетам физлиц

Добровольное одноразовое декларирование: НБУ расширил перечень операций по счетам физлиц

Национальный банк расширил перечень операций по текущим счетам физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«С 1 сентября 2021 года эти лица смогут зачислять средства с текущих счетов со специальным режимом использования для одноразового специального добровольного декларирования на текущие счета в иностранной и национальной валюте», — сказано в сообщении.

Также регулятор усовершенствовал ряд других норм относительно проведения некоторых валютных операций. Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка от 12 августа 2021 года № 86 «Об утверждении Изменений в Положение о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте». Они вступают в силу с 1 сентября.

Напомним, Закон Украины № 1539-ІХ вступил в силу с 21 июля 2021 года. Им предусматривается проведение одноразового (специального) добровольного декларирования с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Физические лица, которые намерены в соответствии с нормами этого закона воспользоваться правом на одноразовое добровольное декларирование, обращаются в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования и размещения наличных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов.

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После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант имеет право:

  • перечислить денежные средства, банковские металлы на собственный текущий счет физического лица, открытый в банке Украины;
  • снять денежные средства, банковские металлы и закрыть специальный счет;
  • подать в банк заявление и использовать в дальнейшем этот счет как обычный текущий счет физического лица, открытый для собственных нужд.

Справка Finance.ua:

  • в Главном управлении ГНС в Харьковской области объяснили особенности одноразового добровольного декларирования.

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По материалам Finance.UA
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