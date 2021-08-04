Межбанк: НБУ спасал доллар от проседания

Пятница на межбанке прошла активно и интересно. Нацбанку сегодня пришлось даже дважды выходить на торги с покупкой доллара, чтобы снова поддержать дешевеющий доллар. Это достаточно редкое явление для нашего межбанка в последний рабочий день недели, когда традиционно деловая активность клиентов быстро снижается.
В первый раз НБУ покупал доллар после 10 часов утра по 26,72 гривны и купил свои «дежурные» $ 5 млн, а во второй раз вышел на межбанк после 14 часов и простоял с покупкой доллара по 26,655 гривен практически до конца сессии. Именно его ценники и давали участникам торгов ориентиры по курсу и подстраховали доллар от проседания к уровням в 26,60 гривен к концу дня.
Ход торгов:
С самого начала сессии предложение превышало спрос и с утренних 26,715/26,735 гривен доллар просел до 26,695/26,715 к 11 часам. И это при том, что НБУ после 10 часов вышел на торги и купил $ 5млн по 26,72 гривны, а затем ушел.
После 11:00 на торгах стали появляться все основные игроки и предложение стало быстро опять расти, а вот покупатели опять решили выждать и определиться с минимальным уровнем котировок. К полудню курс просел до 26,68/26,70 гривен и с небольшими отклонениями продержался в этих пределах до 14 часов.
После обеда предложение снова превышало спрос, и к 15:00 доллар просел до 26,65/26,67 гривен, а НБУ вышел во второй раз с покупкой по 26,655 гривен и простоял с этой котировкой уже до конца сессии. В итоге, к 16:00 доллар котировался в пределах 26,655/26,675 гривен, а завершились торги на отметке 26,645/26,665.
Главные события 13 августа на валютном рынке:
1) Доллар за день подешевел на 7 копеек — с утренних 26,715/26,735 гривен до 26,645/26,665 к концу сессии.
2) Нацбанк выходил на межбанк дважды. В первый раз купил $ 5 млн по курсу 26,72 гривны, а во второй простоял с уровнем покупки 26,655 гривен до конца торгов.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,7021 гривен, а официальный курс на 16 августа 2021 года установлен на уровне 26,6931 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,64 / 26,66
евро — 31,35 / 31,37
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1790 / 1,1792
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