0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 132 0

Межбанк: НБУ спасал доллар от проседания

Межбанк: НБУ спасал доллар от проседания

Пятница на межбанке прошла активно и интересно. Нацбанку сегодня пришлось даже дважды выходить на торги с покупкой доллара, чтобы снова поддержать дешевеющий доллар. Это достаточно редкое явление для нашего межбанка в последний рабочий день недели, когда традиционно деловая активность клиентов быстро снижается.

В первый раз НБУ покупал доллар после 10 часов утра по 26,72 гривны и купил свои «дежурные» $ 5 млн, а во второй раз вышел на межбанк после 14 часов и простоял с покупкой доллара по 26,655 гривен практически до конца сессии. Именно его ценники и давали участникам торгов ориентиры по курсу и подстраховали доллар от проседания к уровням в 26,60 гривен к концу дня.

Ход торгов:

С самого начала сессии предложение превышало спрос и с утренних 26,715/26,735 гривен доллар просел до 26,695/26,715 к 11 часам. И это при том, что НБУ после 10 часов вышел на торги и купил $ 5млн по 26,72 гривны, а затем ушел.

После 11:00 на торгах стали появляться все основные игроки и предложение стало быстро опять расти, а вот покупатели опять решили выждать и определиться с минимальным уровнем котировок. К полудню курс просел до 26,68/26,70 гривен и с небольшими отклонениями продержался в этих пределах до 14 часов.

После обеда предложение снова превышало спрос, и к 15:00 доллар просел до 26,65/26,67 гривен, а НБУ вышел во второй раз с покупкой по 26,655 гривен и простоял с этой котировкой уже до конца сессии. В итоге, к 16:00 доллар котировался в пределах 26,655/26,675 гривен, а завершились торги на отметке 26,645/26,665.

Главные события 13 августа на валютном рынке:

1) Доллар за день подешевел на 7 копеек — с утренних 26,715/26,735 гривен до 26,645/26,665 к концу сессии.

2) Нацбанк выходил на межбанк дважды. В первый раз купил $ 5 млн по курсу 26,72 гривны, а во второй простоял с уровнем покупки 26,655 гривен до конца торгов.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,7021 гривен, а официальный курс на 16 августа 2021 года установлен на уровне 26,6931 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,64 / 26,66
евро — 31,35 / 31,37

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1790 / 1,1792

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.