Для некоторых категорий украинок планируют изменить порядок назначения помощи по беременности

С 1 сентября планируют изменить порядок Назначения пособия в связи с беременностью и родами для ФЛП, безработных, студенток и полицейских.

Об этом свидетельствует проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми», обнародованный Министерством социальной политики.

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Речь идет о внесении изменений в порядок № 1751 в части порядка получения женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, государственной помощи в связи с беременностью и родами.

К числу указанных женщин относятся беременные женщины (в том числе несовершеннолетние) из числа:

военнослужащих Вооруженных Сил, Госпогранслужбы, СБУ , Службы внешней разведки, других воинских формирований, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи и из числа полицейских, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы;

уволенных с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности при условии, что беременная женщина была уволена с работы не ранее чем за шесть месяцев до приобретения права на получение пособия;

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зарегистрированных в центре занятости как безработные;

аспиранток, докторанток, клинических ординаторов, студенток учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования;

неработающих женщин;

женщин, зарегистрированных как субъекты предпринимательской деятельности, которые не принимают участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Что предлагают. Проводить назначение пособия на основании информации о сформированном медицинском заключении о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Что это значит. В случае принятия и вступления в силу этого постановления, для назначения помощи в связи с беременностью и родами указанными женщинами подается выданная лечебно-профилактическим учреждением справка установленного образца, а с 1 сентября 2021 г. — информация про номер записи относительно сформированного медицинского заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Аналогично о номере записи нужно будет сообщать с 1 сентября для проведения доначисления указанной помощи в случае осложненных родов.