Для некоторых категорий украинок планируют изменить порядок назначения помощи по беременности

С 1 сентября планируют изменить порядок Назначения пособия в связи с беременностью и родами для ФЛП, безработных, студенток и полицейских.
Об этом свидетельствует проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми», обнародованный Министерством социальной политики.
Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!
Речь идет о внесении изменений в порядок № 1751 в части порядка получения женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, государственной помощи в связи с беременностью и родами.
К числу указанных женщин относятся беременные женщины (в том числе несовершеннолетние) из числа:
Читайте также: Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новому
Что предлагают. Проводить назначение пособия на основании информации о сформированном медицинском заключении о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг.
Что это значит. В случае принятия и вступления в силу этого постановления, для назначения помощи в связи с беременностью и родами указанными женщинами подается выданная лечебно-профилактическим учреждением справка установленного образца, а с 1 сентября 2021 г. — информация про номер записи относительно сформированного медицинского заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.
Аналогично о номере записи нужно будет сообщать с 1 сентября для проведения доначисления указанной помощи в случае осложненных родов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине рассказали, когда отменят бумажную справку о месте регистрации9 ч. назад - 1061 14
Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен10 ч. назад - 360 4
Правительство спрогнозировало курс до 2024 года10 ч. назад - 2840 4
Зеленский пообещал ІТ-специалистам создать лучшие налоговые условия12 ч. назад - 875 4
Представлен электромобиль Chery за 5 000 долларовВчера, 23:05 - 2720 4
Правительство спрогнозировало курс до 2024 года10 ч. назад - 2840 4
Представлен электромобиль Chery за 5 000 долларовВчера, 23:05 - 2720 4
В каких случаях украинцы могут рассчитываться иностранной валютой8 ч. назад - 1798
Стало известно, сколько принесет приватизация «хорошего» ПриватБанка11 ч. назад - 1456 3
Киевлянам в августе выставили счета за отопление9 ч. назад - 1100 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамПозавчера, 12:10 - 1407 6
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 754 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 638
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1807 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1718 3