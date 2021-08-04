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Брэнсон продал акции Virgin Galactic за 300 миллионов долларов

Брэнсон продал акции Virgin Galactic за 300 миллионов долларов

Основатель компании космического туризма Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон продал на этой неделе 10,4 млн акций в собственности для финансирования своих проектов.

Об этом сообщает CNBC.

По разным оценкам стоимость одной акции колебалась от 25,75 до 34,39 долларов, в результате чего общая сумма по продажам составляла 300 миллионов долларов.

Акции Virgin Galactic упали на 3% на торгах 13 августа по сравнению с закрытием торгов 12 августа (25,94 доллара за акцию).

В заявлении Virgin Group говорится, что материнская компания Брэнсона «планирует использовать поступления от этих продаж для поддержки портфеля предприятий в сфере досуга и путешествий, на которые продолжает оказывать влияние пандемия COVID-19, а также развития нового и уже существующего бизнеса».

В компании добавили, что «Virgin Group продолжает оставаться крупнейшим акционером Virgin Galactic».

Это уже третья такая продажа акций с 2019 года, предыдущие сделки в мае 2020 года и апреле 2021 года закрывались на сумме в 504 млн долл. и 150 млн долл. соответственно.

По материалам Економічна Правда
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