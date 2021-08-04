Брэнсон продал акции Virgin Galactic за 300 миллионов долларов

Основатель компании космического туризма Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон продал на этой неделе 10,4 млн акций в собственности для финансирования своих проектов.
Об этом сообщает CNBC.
По разным оценкам стоимость одной акции колебалась от 25,75 до 34,39 долларов, в результате чего общая сумма по продажам составляла 300 миллионов долларов.
Акции Virgin Galactic упали на 3% на торгах 13 августа по сравнению с закрытием торгов 12 августа (25,94 доллара за акцию).
В заявлении Virgin Group говорится, что материнская компания Брэнсона «планирует использовать поступления от этих продаж для поддержки портфеля предприятий в сфере досуга и путешествий, на которые продолжает оказывать влияние пандемия COVID-19, а также развития нового и уже существующего бизнеса».
В компании добавили, что «Virgin Group продолжает оставаться крупнейшим акционером Virgin Galactic».
Это уже третья такая продажа акций с 2019 года, предыдущие сделки в мае 2020 года и апреле 2021 года закрывались на сумме в 504 млн долл. и 150 млн долл. соответственно.
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