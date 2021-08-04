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Аэропорт «Житомир» принял первый международный рейс

Аэропорт «Житомир» принял первый международный рейс

Сотрудники Госпогранслужбы осуществили первое оформление самолета, прибывшего международным рейсом.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

«В новом международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Херсон» пограничники совершили первое оформление самолета, который прибыл международным рейсом. Первым самолетом, который приземлился на аэродроме, стал самолет общего назначения Рірег Ра-31-350 рейсом из Соединенных штатов Америки с двумя гражданами Украины на борту», – говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники обеспечили комфортный, быстрый контроль и безопасное пересечение границы.


Фото: ГНСУ

В пресс-службе напомнили, что новый современный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту «Житомир» был открыт распоряжением правительства от 30 июня этого года. Пункт пропуска для грузового и пассажирского воздушного сообщения имеет постоянный режим работы с круглосуточным режимом работы.


Фото: ГНСУ

Самолет, который первым прилетел в Украину на житомирский международный аэродром, примет участие в космическом фестивале KOROLОV AVIA FEST 2021, который состоится в эти выходные в Житомире.

По материалам Укринформ
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