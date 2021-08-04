Honor представил смартфон с тройной камерой, 5G и сканером отпечатков

Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor X20 5G.

Об этом сообщает GSM Arena.

Устройство имеет 16,9-сантиметровый LCD-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120Гц.

Внутри смартфона встроенный процессор Dimensity 900 SoC.



Фото: GSM Arena

Отмечается, что устройство будет доступно в трех конфигурациях памяти – 6Гб (операционная)/128Гб (внутренняя), 8/128Гб и 8-256Гб.

Селфикамера аппарата имеет разрешение в 16 Мп, в то время как на обратной стороне находятся еще три камеры в 64Мп, 2Мп и 2Мп соответственно.

В смартфоне, поддерживающем 5G и работающем на Android, также сбоку установлен сканер отпечатков пальцев.



Фото: GSM Arena

Стоимость базовой модели начинается от 295 долларов США. Устройство будет доступно в трех цветах – голубом, черном и серебристом.